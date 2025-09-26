La Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, dependiente del Ministerio de Minería de la provincia, otorgó este viernes la aprobación al pedido de la empresa Golden Mining para modificar el plan de trabajo de los primeros tres años de explotación del proyecto Hualilán, situado en el departamento de Ullum.

La empresa había presentado la propuesta el pasado 19 de junio mediante un Informe Ambiental en el que detalló ajustes para la etapa de explotación del yacimiento. Tras el análisis técnico y ambiental, la autoridad minera avaló la modificación que permitirá continuar con el desarrollo del proyecto bajo un esquema de contrato de procesamiento por encargo, conocido como Toll Treatment Agreement (TTA).

Publicidad

El plan aprobado contempla la explotación a cielo abierto de los tajos Sánchez, Norte y Magnata, mientras que el tajo Sentazón se mantiene como una alternativa estratégica para su eventual puesta en marcha. En total, se prevé la extracción de 465.000 toneladas de mineral con leyes promedio de 6,16 gramos de oro por tonelada y 35,33 gramos de plata por tonelada.

El material será procesado en la Planta Casposo, ubicada en Calingasta y operada por la compañía Austral Gold. Allí se llevará adelante el tratamiento de unas 150.000 toneladas de mineral por año, durante un plazo de tres años.

Publicidad

Con esta resolución, el Ministerio de Minería destacó que el proyecto avanza en cumplimiento con los requisitos ambientales y técnicos establecidos por la normativa provincial. La aprobación representa un nuevo paso en la consolidación de Hualilán como uno de los emprendimientos productivos relevantes para el departamento de Ullum y para la industria minera de San Juan.