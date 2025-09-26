Economía > Avance
San Juan aprobó el plan modificado de explotación para el proyecto Hualilán en Ullum
POR REDACCIÓN
La Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, dependiente del Ministerio de Minería de la provincia, otorgó este viernes la aprobación al pedido de la empresa Golden Mining para modificar el plan de trabajo de los primeros tres años de explotación del proyecto Hualilán, situado en el departamento de Ullum.
La empresa había presentado la propuesta el pasado 19 de junio mediante un Informe Ambiental en el que detalló ajustes para la etapa de explotación del yacimiento. Tras el análisis técnico y ambiental, la autoridad minera avaló la modificación que permitirá continuar con el desarrollo del proyecto bajo un esquema de contrato de procesamiento por encargo, conocido como Toll Treatment Agreement (TTA).
El plan aprobado contempla la explotación a cielo abierto de los tajos Sánchez, Norte y Magnata, mientras que el tajo Sentazón se mantiene como una alternativa estratégica para su eventual puesta en marcha. En total, se prevé la extracción de 465.000 toneladas de mineral con leyes promedio de 6,16 gramos de oro por tonelada y 35,33 gramos de plata por tonelada.
El material será procesado en la Planta Casposo, ubicada en Calingasta y operada por la compañía Austral Gold. Allí se llevará adelante el tratamiento de unas 150.000 toneladas de mineral por año, durante un plazo de tres años.
Con esta resolución, el Ministerio de Minería destacó que el proyecto avanza en cumplimiento con los requisitos ambientales y técnicos establecidos por la normativa provincial. La aprobación representa un nuevo paso en la consolidación de Hualilán como uno de los emprendimientos productivos relevantes para el departamento de Ullum y para la industria minera de San Juan.
Este lunes 29 de septiembre, el gobierno provincial comenzará la primera etapa de entrega de netbooks a alumnos de escuelas primarias estatales de Pocito. El operativo, organizado por los ministerios de Educación y Economía, se desarrollará en el Velódromo Alejo Chancay con la participación de estudiantes, docentes y familias.
La Justicia provincial y federal recibió datos sobre un joven traficante vinculado a Brenda Loreley del Castillo, víctima del triple femicidio ocurrido el 20 de septiembre en Florencio Varela. Aunque no se lo considera autor directo, podría revelar información crucial sobre la banda que opera en Ciudad Evita.
Este lunes 29 de septiembre, el gobierno provincial comenzará la primera etapa de entrega de netbooks a alumnos de escuelas primarias estatales de Pocito. El operativo, organizado por los ministerios de Educación y Economía, se desarrollará en el Velódromo Alejo Chancay con la participación de estudiantes, docentes y familias.
La Justicia provincial y federal recibió datos sobre un joven traficante vinculado a Brenda Loreley del Castillo, víctima del triple femicidio ocurrido el 20 de septiembre en Florencio Varela. Aunque no se lo considera autor directo, podría revelar información crucial sobre la banda que opera en Ciudad Evita.
A una semana del crimen, esto es lo que se sabe de la trama narco detrás del triple femicidio en Florencio Varela
El presidente de Estados Unidos endurece su política comercial y dispuso aranceles que impactan directamente en fármacos de marca, vehículos pesados y mobiliario. “Debemos proteger nuestro proceso de fabricación, tanto por motivos de seguridad nacional como por otras razones”, argumentó Trump en redes sociales.
Tras el asesinato de Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela, la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia del Episcopado advirtió sobre la expansión del narcotráfico y pidió “un Estado presente e inteligente” para proteger a los jóvenes y frenar la violencia en los barrios más vulnerables.
En Bariloche, seis mandatarios coincidieron en reproches a la gestión nacional: promesas de obras incumplidas, recorte de fondos y políticas centralistas. Gustavo Sáenz pidió que “al Gobierno nacional le alegre que nos vaya bien a los provinciales”. Martín Llaryora descartó una foto con Milei en plena campaña cordobesa.
El intendente Matías Espejo encabezó la presentación de “Jáchal Conectado”, un programa que combina fibra óptica y tecnología satelital para llevar internet de alta velocidad a escuelas, espacios públicos, zonas rurales y eventos culturales, beneficiando a más de 25.000 personas en todo el departamento.
Con un emotivo acto encabezado por el intendente Carlos Munisaga, se inauguró la remodelada Plaza de los Niños en el Barrio Güemes. Hubo discursos de unidad, la colocación de una cápsula del tiempo y una fuerte apuesta por el trabajo local. La obra fue realizada con fondos municipales y mano de obra rawsina.