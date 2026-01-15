La provincia de San Juan se consolida como líder nacional en minería metalífera, con la exploración como eje central del crecimiento del sector. Este proceso, previo a cualquier etapa de extracción, permite identificar recursos, evaluar su viabilidad económica y garantizar la continuidad productiva de la actividad minera.

La minería comienza con la exploración. Se trata de una fase clave para localizar y caracterizar yacimientos, reducir riesgos y definir el potencial de cada proyecto antes de realizar inversiones de gran escala. En San Juan, este trabajo se apoya en herramientas geofísicas, geoquímicas y técnicas de perforación avanzada, que mejoran la precisión en la búsqueda de minerales estratégicos.

Actualmente, la provincia cuenta con 36 proyectos metalíferos en etapa de exploración inicial avanzada, un dato que refleja el dinamismo del sector. En paralelo, dos minas se encuentran en producción: Veladero y Gualcamayo. A ellas se suma Casposo, que avanza en la reactivación de su planta y en la actualización de reservas.

Otro de los proyectos relevantes es Hualilán, que inició su fase de preproducción y se encamina hacia el comienzo de su etapa operativa. Este escenario confirma la diversidad de iniciativas en distintas fases del ciclo minero.

Desde el sector destacan que los 36 proyectos en exploración avanzada no representan la totalidad de la actividad. San Juan también alberga numerosas iniciativas en prospección y exploración temprana, lo que amplía el horizonte productivo y refuerza el posicionamiento de la provincia como epicentro de la minería argentina.

El impacto de la exploración trasciende lo geológico. Genera empleo especializado, atrae inversiones millonarias, fortalece la cadena de valor local y aporta a la transición energética mediante la búsqueda de minerales críticos, como el cobre. Cada nuevo estudio y cada perforación representan un paso más en el desarrollo de una industria clave para la economía sanjuanina.