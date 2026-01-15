El Gobierno de San Juan continúa avanzando en gestiones para sumar nuevas líneas aéreas que operen en la provincia, con el objetivo de mejorar la conectividad y ampliar las opciones de vuelos desde y hacia el territorio sanjuanino. La iniciativa forma parte de una estrategia para fortalecer el transporte aéreo, acompañar el crecimiento del turismo y facilitar los traslados por motivos laborales, comerciales y de eventos.

De esta manera, lo confirmó el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, en rueda de prensa y explicó que se trata de un proceso complejo que no depende exclusivamente del Estado provincial. “No es una tarea fácil porque básicamente no depende de nosotros. Podemos incentivar, charlar y reunirnos, y de hecho no debe haber una sola empresa o línea aérea con la que no me haya reunido”, señaló.

Publicidad

Romero aclaró que, por el momento, no hay confirmaciones cerradas. “No está confirmado. Lo venimos trabajando desde hace un montón de tiempo, pero no son cosas que sucedan de un día para el otro”, indicó. Según detalló, varias compañías solicitaron retomar las conversaciones una vez finalizada la temporada de verano. “En marzo tenemos varias reuniones. Algunas líneas aéreas pidieron dejar pasar la temporada estival y, a partir de ahí, analizar la posibilidad de generar nuevas rutas”, explicó.

El ministro precisó que las negociaciones incluyen tanto a grandes como a pequeñas aerolíneas. “Charlamos con líneas de las más grandes y de las más chicas, porque entendemos que puede haber rutas más cortas que requieren aviones con menos pasajeros para que sean rentables”, afirmó. También aclaró que las empresas realizan estudios propios antes de definir nuevas conexiones. “Ellos hacen un análisis cuantitativo para ver si el número económico les cierra. Es una empresa privada y analiza si la ruta es rentable o no”, remarcó.

Publicidad

En ese marco, Romero destacó las condiciones del aeropuerto sanjuanino como un punto a favor. “Tenemos un aeropuerto extraordinario, con posibilidad de vuelos internacionales y con migraciones, aduana y Senasa en condiciones de primera calidad”, sostuvo. Además, remarcó el trabajo conjunto con la promoción turística y el turismo de eventos. “Cuando hablamos de traer eventos deportivos internacionales, la cantidad de gente que viene ayuda a que las líneas aéreas hagan sus cuentas y evalúen que una ruta puede ser rentable”, explicó.

Consultado sobre la posibilidad de vuelos internacionales, el ministro indicó que no están descartados. “Todo está dentro de las posibilidades. Nos encantaría”, expresó, y recordó que hubo una propuesta privada para vuelos de prueba hacia La Serena durante el verano. “Nosotros dejamos todo listo para operar, pero por una decisión privada de ellos no se pudo llevar a cabo”, explicó.

Publicidad

Finalmente, Romero aclaró que marzo será un punto de reinicio de las gestiones. “No es que en marzo vayamos a tener una buena noticia, sino que se van a reanudar las charlas y la planificación para 2026”, concluyó.