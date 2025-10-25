Pelea en Valle Grande: nuevo episodio de violencia en el barrio donde mataron a Emir Barboza

Un nuevo episodio de violencia se registró en el barrio Valle Grande de San Juan, donde recientemente falleció el menor Emir Barboza de 7 años por un disparo en el pecho. Circula en redes sociales un video que muestra una pelea física entre dos adolescentes en el mismo sector.

En las imágenes se observa a las jóvenes sosteniendo una pelea mientras un grupo de testigos realiza registros audiovisuales y alienta a que peleen. Durante la grabación, cuando una persona intenta mediar en la confrontación, se escucha una voz que manifiesta: "Dejalas que se saquen las ganas".

Este incidente ocurre en el contexto de la investigación por la muerte de Emir Barboza, quien perdió la vida durante un enfrentamiento entre grupos delictivos en la misma zona. El material audiovisual ha obtenido amplia difusión en plataformas digitales, generando preocupación en la comunidad local por la escalada de violencia en el área.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes al homicidio del menor, mientras que este nuevo episodio evidencia la persistencia de conflictos violentos en el espacio público del barrio Valle Grande.