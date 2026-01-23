La empresa Vicuña inició formalmente el proceso de licitaciones para la construcción del Corredor Norte, el futuro camino de acceso al proyecto minero, una obra estratégica que permitirá fortalecer la infraestructura operativa y mejorar la conectividad en el norte de la provincia de San Juan.

Mapa del acceso al Proyecto Vicuña por el Corredor Norte. (Gentileza)

El proyecto contempla la ejecución de los tramos A, B, C y D, que complementarán los trabajos correspondientes a los tramos E y F, adjudicados en abril de 2025 a la unión transitoria de empresas Terusi Construcciones S.A. – Semisa Infraestructura S.A.. En total, la traza prevista supera los 170 kilómetros, con un cronograma exigente y desafíos técnicos significativos.

El Tramo A, que incluye las secciones A1 y A2, tendrá una extensión de 63,6 kilómetros, desde Angualasto hasta Junta La Palca, atravesando las localidades de Malimán y El Chinguillo. Esta etapa contempla la construcción de un puente de 100 metros sobre el Río Blanco, en el sector de Piedras Pintadas, y demandará una logística avanzada, con manejo de explosivos y obras de ingeniería de alta complejidad para la apertura del camino.

En tanto, las secciones B, C y D unirán Junta La Palca con La Majadita y representan el tramo más extenso del proyecto, con aproximadamente 107,4 kilómetros. Allí se prevén movimientos de suelo a gran escala, obras de arte, sistemas de drenaje y estructuras de contención para garantizar la estabilidad y seguridad del corredor vial.

Tras tres meses de análisis, Vicuña seleccionó a las empresas que continúan en el proceso licitatorio, de acuerdo con criterios de solvencia financiera, estándares de seguridad y capacidad técnica. Además, las contratistas deberán presentar planes específicos para la integración de mano de obra y servicios locales, con el objetivo de priorizar un impacto económico positivo en las comunidades cercanas.

De manera complementaria, la compañía prevé la realización de rondas de negocios en las comunidades, replicando la experiencia desarrollada durante la licitación del servicio de catering. Estas instancias apuntan a facilitar el vínculo entre empresas oferentes y proveedores locales, así como a promover esquemas asociativos que fortalezcan las capacidades productivas del territorio.

Con la concreción de esta obra, Vicuña no solo garantizará la logística necesaria para sus operaciones, sino que también establecerá un nuevo estándar de infraestructura, transformando la conectividad y el desarrollo regional en el norte sanjuanino.