La Selección Sanjuanina de futsal femenino se consagró subcampeona del Primer Nacional de Selecciones, disputado en Rosario, y marcó una página dorada para este deporte en la provincia. Durante cinco intensas jornadas en el estadio cubierto de Newell’s Old Boys, las representantes provinciales fueron protagonistas absolutas de un certamen que reunió a las mejores ligas del país. El equipo estuvo conducido por Marcelo Vega como director técnico y acompañado por Matías Pérez como preparador físico.

Un debut demoledor

Marcelo Vega, entrenador

San Juan comenzó el torneo con un envión arrollador. En su presentación frente a la Liga de Tucumán, las sanjuaninas exhibieron superioridad, manejo de juego y potencia ofensiva, sellando un contundente 10-1. Los goles fueron obra de Evelyn Ribes, Melany Lela (4), Cecilia Villafañe, Guadalupe Gómez, Gianella Castan (2) y Ruth Garin, quienes hicieron estallar las gradas desde el inicio del campeonato.

Otra goleada y clasificación

Evelyn Ribes, una de las grandes jugadoras que representó a San Juan en Rosario.

El segundo encuentro reafirmó el nivel de las representantes provinciales. Con otro triunfo categórico, vencieron 8-1 a Posadas, asegurando su pase a semifinales. Esta vez anotaron Evelyn Ribes, Melany Lela (2), Guadalupe Gómez, Gianella Castan, Ruth Garin, Sofía Oliva y un gol en contra de la selección misionera.

Partido inolvidable ante Rosario

La tercera fecha sería el duelo más electrizante de la fase inicial. San Juan se cruzó con el organizador del torneo, Rosario, en un duelo vibrante. El conjunto local supo complicar el desarrollo, pero la garra sanjuanina apareció en los momentos decisivos. Con goles sobre la hora de Ruth Garin y Melany Lela, el marcador se cerró en 2-2, resultado suficiente para confirmar a San Juan como candidato.

Semifinal dramática y heroica

Las victorias épicas fueron claves para dejar una huella en el primer Nacional de Selecciones de Ligas.

Para meterse en la final, San Juan debió eliminar a Villa Mercedes (San Luis), rival duro que emparejó el partido desde lo físico y táctico. El equipo sanjuanino perdía, pero remontó con carácter y jerarquía hasta ponerse 3-2. En los últimos segundos, las puntanas empataron, llevando el partido a los penales. Allí, la precisión fue sanjuanina: triunfo 5-4 y pase histórico a la gran final.

Una final con corazón

El último paso fue ante Bariloche, que mostró mayor eficacia. Aunque San Juan dominó buena parte del juego, no logró capitalizar las situaciones de riesgo y cayó 3-1. El único gol lo hizo Evelyn Ribes. Pese a la derrota, el equipo dejó claro que el futsal sanjuanino tiene presente, talento y un futuro más que prometedor. Fue superior en gran parte del encuentro, pero la fortuna estuvo del lado del conjunto patagónico.

Evelin Gutiérrez, la capitana, y la copa del subcampeonato.

Un trabajo colectivo dentro y fuera de la cancha

El subcampeonato fue posible no sólo por el sacrificio de las jugadoras y el trabajo táctico de Marcelo Vega, sino también por la preparación física liderada por Matías Pérez, clave en un torneo de alta exigencia. A esto se sumó la labor fundamental de la kinesióloga Ariadna Calisse, responsable de la recuperación y cuidado físico diario, y el esfuerzo del secretario de futsal y delegado, Alejandro Goyochea, encargado de la logística, gestiones y organización para que la delegación estuviera en óptimas condiciones.