San Martín llegó con vida a la última fecha de la temporada de la Liga Profesional de Fútbol. El Verdinegro, que visitará a Aldosivi en Mar del Plata el próximo fin de semana (con fecha aún por confirmar), sabe que su única esperanza es ganar.

Cualquier otro resultado, diferente a la victoria, lo mandará de manera directa a la Primera Nacional.

El equipo sanjuanino está obligado a ganar y esperar que Godoy Cruz no lo haga para asegurar su permanencia. El Tomba, su clásico rival, jugará como local ante Deportivo Riestra. La última fecha se vivirá con emoción y tensión en Mar del Plata y Mendoza.

Si San Martín gana, se abren tres posibilidades en la definición de los dos descensos:

San Martín se salva si Godoy Cruz pierde: Si San Martín gana y Godoy Cruz pierde, el Verdinegro se salva. En este escenario, descienden Aldosivi (por Promedios) y Godoy Cruz (por tabla general). San Martín se salva si Godoy Cruz empata: Si San Martín gana y Godoy Cruz empata, el Verdinegro también se salva. Descienden Aldosivi (por Promedio) y Godoy Cruz (por tabla general). Habrá desempate: Si San Martín gana y Godoy Cruz también gana, habrá un desempate mano a mano entre sanjuaninos y mendocinos para definir el descenso de la tabla general. En este caso, Aldosivi descenderá por Promedio.

La AFA aún no programó la fecha de la jornada final, pero ambos partidos se jugarán a la misma hora para evitar suspicacias. El destino quiso que Aldosivi y San Martín deban cruzarse mano a mano en Mar del Plata en el cierre del torneo.