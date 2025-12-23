Los clásicos sándwiches de miga, infaltables en la celebración navideña, presentan en 2025 una propuesta renovada que combina originalidad y frescura. La novedad que pisa fuerte en la mesa de Navidad es una preparación con pollo desmenuzado, palta y queso crema.

Esta mezcla resulta simple pero sabrosa, ideal para quienes prefieren opciones más livianas sin perder sabor, especialmente en los días de calor típicos de diciembre. La clave para lograr un resultado óptimo está en evitar que el relleno sea excesivo y mantener los sándwiches bien refrigerados hasta el momento de servir.

Publicidad

Para quienes desean darle un toque extra, se recomienda añadir hierbas frescas como ciboulette o perejil picado, que aportan un aroma y sabor distintivo a esta propuesta.