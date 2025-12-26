Se prendió fuego una escuela en Chimbas: qué pasó

Durante la tarde del jueves de Navidad, la escuela Blas Parera, situada en la intersección de las calles Malvinas y Blas Parera en Chimbas, fue escenario de un incendio que requirió el despliegue de Bomberos y personal policial. El siniestro se originó alrededor de las 17:28 en el patio interno del establecimiento educativo, bajo la jurisdicción de la Comisaría 30°.

La emergencia fue advertida inicialmente por José Luis Beliz, de 56 años, quien se desempeña como guardia de seguridad para la empresa Aries. Mientras el trabajador se encontraba dentro de un aula, los gritos de los vecinos lo alertaron sobre la presencia de llamas en el exterior. Al acudir al patio, constató que un módulo habitacional estaba siendo consumido por el fuego, el cual terminó provocando la destrucción total de diversos elementos pertenecientes a la institución que se guardaban allí.

Pese a la magnitud del fuego, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas tras el trabajo de los servicios de emergencia para sofocar las llamas. El ayudante fiscal Oscar Oropel, perteneciente a la Unidad de Abordaje Territorial (UAT), tomó intervención en el caso, que fue caratulado preventivamente como actuaciones por incendio.

La Justicia ha dispuesto una serie de medidas que incluyen el relevamiento de cámaras tanto públicas como privadas, actas de inspección ocular, croquis ilustrativos y la realización de entrevistas para esclarecer el origen del foco ígneo. Una vez que se obtengan los informes técnicos y fotográficos de Bomberos, el legajo será remitido a la UFI de Delitos Genéricos para continuar con la investigación correspondiente.