¿Se retira? El polémico mensaje de Fernando Alonso que preocupa a los fans de la Fórmula 1

Bajo el cielo asturiano, el experimentado Fernando Alonso no se deja llevar por fechas ni se preocupa por revisar su carnet de identidad. "El instante para contemplar la retirada aún no ha llegado", fue lo que declaró con determinación el piloto de Fórmula 1 en una entrevista con Auto motor und sport. Sus palabras no pasaron desapercibidas entre los fanáticos del automovilismo en el mundo.

El oriundo de Oviedo prefiere orientarse por las sensaciones, dejando espacio para evaluar su desempeño en cada gran premio de 2024. "El próximo año evaluaré cómo me siento tras 24 carreras. Si percibo que mi rendimiento no está a la altura de mis expectativas, seré el primero en reconocerlo", reconoció luego. El bicampeón del mundo también reflexionó sobre su temporada de 2023 y su debut con Aston Martin.

Publicidad

En cuanto a eso último, Fernando reveló que confiaba en sumar puntos, pero no apostaba por mucho más. "Sinceramente, esperaba estar entre los puntos en el 80 por ciento de las carreras, alcanzar la Q3 entre el 50 y 60 por ciento, y con suerte, subir al podio una vez. Con los dos Red Bull, los dos Mercedes y los dos Ferrari, estar entre los tres primeros parecía una tarea imposible", reconoció.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Conclusión de Fernando Alonso

Alonso reitera que el conjunto de Silverstone solo puede estar satisfecho con lo logrado. "Para este equipo, competir consistentemente en la parte delantera fue una experiencia novedosa y superamos nuestras propias expectativas", destacó. El asturiano justifica el declive durante la mitad de la temporada y destaca la reacción final, atribuyendo el rendimiento a la configuración de los monoplazas de Fórmula 1 en esa etapa.

"Después de México, entendimos mejor las cosas. Estos coches son más complicados de manejar porque la retroalimentación del piloto ya no es tan clara. A veces, el equilibrio del coche no cuadra y terminas tercero; otras veces te sientes cómodo y acabas decimocuarto. Se ha vuelto mucho más complicado discernir factores individuales para un estilo de conducción específico. En el pasado, era posible identificar de manera más precisa si el problema estaba en la aerodinámica, el chasis o los neumáticos", cerró Fernando Alonso.