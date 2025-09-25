Provinciales > Adjudicación
Se sortearon las 61 casas del barrio Caraballo II en San Martín
POR REDACCIÓN
El Gobierno de San Juan, a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), llevó a cabo este jueves 25 de septiembre el segundo sorteo público de casas del año. En esta ocasión, uno de los puntos centrales fue la adjudicación de 61 viviendas en el barrio Caraballo II, en San Martín, donde cientos de familias depositaron sus esperanzas de alcanzar la casa propia.
El sorteo se realizó en la Caja de Acción Social y se dividió en dos tandas: una por la mañana, entre las 8 y las 13, y otra a partir de las 16 horas, luego de la transmisión de la Quiniela de San Juan.
En total, se sortearon 344 viviendas en siete barrios de distintos departamentos de la provincia:
- Caraballo II (San Martín): 61 viviendas.
- Tierras del Norte (Angaco): 62 viviendas.
- El Puerto (Calingasta, Sorocayense): 7 viviendas.
- Los Surcos (Chimbas): 5 viviendas.
- El Jagual (Pocito): 13 viviendas.
- Solares del Sur (Sarmiento): 190 viviendas.
- Tehul (25 de Mayo): 6 viviendas.
La convocatoria fue masiva: 28.414 familias sanjuaninas se inscribieron para participar en esta segunda oportunidad del año, lo que evidencia la gran demanda de soluciones habitacionales en la provincia.
Con este proceso, el IPV avanza en la regularización y adjudicación de viviendas que habían quedado sin asignar en sorteos anteriores, por motivos como incumplimiento de requisitos o falta de documentación de los postulantes.
La entrega de estas casas en San Martín significa un paso más en la meta del Gobierno provincial de responder a la necesidad habitacional de miles de familias y garantizar el acceso a un techo propio.
