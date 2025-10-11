En un operativo realizado el viernes en el departamento Pocito, efectivos de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 lograron recuperar un automóvil que tenía pedido de secuestro desde hacía más de dos años.

El procedimiento se llevó a cabo en la zona de Villa Cremades, sobre calle Independencia entre Calle 10 y Calle 11. En ese lugar, los policías localizaron un Renault 11 de color rojo, el cual presentaba un pedido de secuestro activo por una causa de estafa iniciada en mayo de 2022.

Según informaron fuentes policiales, la causa se encuentra bajo la intervención del Segundo Juzgado de Instrucción, en el marco del expediente N° 411/22.

Una vez confirmado el estado judicial del vehículo, se dio aviso a la Unidad Conclusiva de Instrucción, a cargo de la Dra. Rodríguez, quien dispuso el secuestro del rodado y las actuaciones correspondientes.

El vehículo fue trasladado para continuar con los trámites legales de rigor y determinar su vinculación con la causa original