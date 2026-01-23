Secuestro de los cuatro hermanos: los padres habrían perdido la custodia por ser adictos

La causa judicial que derivó en la búsqueda de cuatro menores en Santa Lucía tiene como antecedente una decisión previa del Juzgado de Familia, que había apartado a los niños del cuidado de sus padres y otorgado la guarda a una familiar directa. Esa resolución se encontraba vigente cuando los progenitores retiraron a los menores sin autorización, lo que motivó la intervención penal y el despliegue de un operativo de alcance provincial.

En ese contexto, el fiscal de la Unidad Fiscal CAVIG, Roberto Ginsberg, sostuvo a DIARIO HUARPE que “se trataba de una situación vinculada a posibles problemas de adicciones de los padres, aunque esa circunstancia aún no puede ser confirmada”, y aclaró que “una vez que se reciban los informes correspondientes del Juzgado de Familia, esa situación podrá ser determinada con mayor precisión”.

Publicidad

Guarda judicial y denuncia

Desde la Fiscalía se indicó que la guarda había sido otorgada inicialmente de manera provisoria y luego confirmada por el término de un año a una tía materna. “La denuncia fue realizada por la persona que tenía a su cargo el cuidado legal de los menores, quien advirtió que los padres se presentaron en su domicilio e incumplieron lo dispuesto judicialmente”, explicó el fiscal.

Búsqueda y localización de los menores

Ginsberg detalló que, tras la denuncia, “se realizaron distintos procedimientos en domicilios vinculados a los progenitores y, ante la imposibilidad de localizarlos de inmediato, se activó el protocolo de búsqueda de personas con alcance provincial”. La difusión pública del caso se produjo mientras continuaban las tareas coordinadas entre fuerzas policiales y autoridades judiciales.

Publicidad

Restitución y controles médicos

Según informó la Fiscalía, “los menores fueron restituidos por la madre al domicilio de la guardadora y abordados por los organismos de protección”. Los exámenes médicos practicados posteriormente determinaron que no presentaban lesiones y que se encontraban en buen estado general de salud.

Situación legal de los padres

En relación con los progenitores, el fiscal precisó que “se los investiga por el delito de desobediencia a una orden judicial y, en el caso del padre, por amenazas agravadas por el uso de arma blanca”. Ambos permanecen en libertad mientras se desarrollan las medidas probatorias y se aguardan los informes del fuero de Familia que permitirán definir la calificación definitiva de la causa.