El tesoro vintage de Natalia Oreiro: platos únicos y estilo retro

Natalia Oreiro volvió a cautivar a sus seguidores al compartir en redes sociales un espacio muy especial y reservado de su hogar. A través de imágenes que dejan ver su costado más íntimo, la artista sorprendió con una impresionante colección de platos decorativos exhibida estratégicamente en uno de sus ambientes.

La escena revela una gran pared equipada con estantes diseñados exclusivamente para lucir esta vajilla. Se trata de decenas de piezas, aparentemente de porcelana o loza, que destacan por sus delicados diseños florales y botánicos en variados colores. Esta selección de objetos le otorga al lugar una estética elegante y maradamente vintage.

El rincón se complementa con muebles de madera, lámparas de estilo clásico y una extensa mesa de comedor, elementos que refuerzan una atmósfera cálida y acogedora. Este estilo se alinea con la impronta general de su casa, caracterizada por una fuerte conexión con el exterior y la vida natural.

Más allá de los muros, la propiedad cuenta con un santuario de tranquilidad: un jardín de inspiración japonesa lleno de colores vibrantes y plantas, donde suelen aparecer sus mascotas. El compromiso de Oreiro con la naturaleza se refleja también en su huerta propia y en sus árboles frutales, entre los que destaca un ejemplar de peras.