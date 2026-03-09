Revelaron quién es el futbolista que fue novio de una participante de Gran Hermano: "Fue compañero de Messi"

La calma en Gran Hermano Generación Dorada se vio sacudida tras las revelaciones de Chiara Mancuso en el programa Infama. La exhermanita de la edición 2025 rompió el silencio sobre el misterioso deportista que Titi mencionó en sus redes antes de entrar al reality: Federico Redondo, actual jugador del Elche de España e hijo del histórico Fernando Redondo.

“Está hablando de nada más y nada menos de, todavía no lo nombró en la casa, Fede Redondo. El hijo de Redondo”, afirmó Mancuso en vivo, vinculando a la participante con el futbolista que compartió plantel con Lionel Messi en el Inter Miami. Según la panelista, el hermetismo de Titi se debe a un entorno familiar restrictivo: “Lo que ella contaba en los videos es que la familia de él no la dejaba ir a verlo jugar al fútbol porque supuestamente en su familia no se puede ir a la cancha si sos mujer, que no la dejaba salir y que la trataba mal”.

El temor a represalias legales es el principal freno de la jugadora dentro de la casa. Sobre esto, Chiara detalló: “Titi tiene miedo de nombrarlo adentro de la casa y que la familia, o él mismo, le haga una demanda y tenga que salir”.

Las advertencias de Titi antes del aislamiento

A través de un descargo en TikTok que cobró relevancia en las últimas horas, la propia Titi había anticipado la toxicidad del vínculo. “Me sacan de la casa de Gran Hermano para llevarme a un juicio, ¿se imaginan? Realmente me preocupa muchísimo el tema de ‘El loco’ adentro de la casa... No sé si se me escapará el nombre, pero no me voy a limitar a nada”, expresó la participante en el clip viral.

En el mismo registro, fue tajante al calificar al deportista y su comportamiento: “Yo no soy ninguna cómplice de ningún agresivo, machista, golpeador, ludópata, ni nada. Dios ahí castigó muchas veces. Pero claro, yo voy a contar todo y ahora que tengo todo un país escuchando las anécdotas. Me motiva mucho más a contar con lujo de detalles”.

Con un tono desafiante, cerró su mensaje dirigiéndose directamente a Redondo: “Me imagino a ‘El loco’ viendo la televisión diciendo: ‘Esto lo creé yo. Si yo no la trataba tan mal a esta mina, capaz salía un poquito más recta’. En vez de terminar en Gran Hermano, terminaba, no sé, en Utilísima. Pero no, vos creaste este monstruo, hacete cargo de todas las cosas que yo cuente ahora”.