El extraño mensaje de Daniela Celis y Thiago Medina que despertó rumores de embarazo

La noche de este sábado, las redes sociales se encendieron luego de que Thiago Medina compartiera una fotografía que puso a Daniela Celis en el centro de todas las especulaciones. En la imagen, se observa a ambos con sus manos posadas sobre la panza de ella, gesto que fue interpretado de inmediato como el anuncio de un nuevo embarazo. La incertidumbre creció debido al texto que acompañaba el posteo: “Quiero contarles todo y no encuentro cómo”.

Sin embargo, horas después de la agitación mediática, los ex participantes de Gran Hermano decidieron romper el silencio para desterrar el misterio y detallar cómo es su convivencia tras la separación. “No somos perfectos pero hacemos lo mejor. Yo sé que para la sociedad es raro ver esta relación al estar separados y estar juntos todo el día”, explicaron sobre la dinámica que mantienen.

A pesar de las teorías de sus seguidores, la pareja aclaró que su cercanía responde estrictamente a la crianza de sus pequeñas. “Aparte de haber sido pareja, como siempre decimos somos padres y nos vamos a llevar bien toda la vida. Nos vamos a tener que ver siempre y elegimos llevarnos bien. Es llevarnos bien o pelearnos siempre. Obvio que hay momentos que nos peleamos y hay momentos que nos amamos”, manifestaron con total sinceridad.

Finalmente, Daniela y Thiago recalcaron que su prioridad absoluta es el bienestar familiar, dejando de lado los rumores de un nuevo integrante. “Nos llevamos bien porque somos padres y queremos paternar los dos y que nuestras hijas vean cómo nos queremos también y que crezcan con el amor de los dos. Queremos dar el mejor ejemplo”, concluyeron para cerrar el enigmático episodio.