Benjamín Rojas y Camila Bordonaba: aseguran encuentro íntimo en la gira de Erreway

En el marco del tour 2026 de Erreway, una filtración en redes sociales ha sacudido la estabilidad del grupo tras revelarse un presunto encuentro pasional entre Benjamín Rojas y Camila Bordonaba. Según la cuenta @itmebloodys, especializada usualmente en deportes, los actores habrían mantenido una relación íntima durante su paso por Santa Fe. “Benjamin Rojas y Camila Bordonaba se dieron sin asco en Santa Fe”, disparó la usuaria, quien además detalló que la esposa del actor descubrió lo sucedido y, como respuesta, “le mando la nena al siguiente show que era en Uruguay”.

La información sostiene que, aunque en la ciudad santafesina se intentó ocultar lo ocurrido, la discreción falló por parte del personal del alojamiento. “En Santa Fe se hizo un blindaje y no se filtró una foto del hotel, pero los empleados salieron a contarlo”, afirmó la fuente, subrayando que “en Santa Fe se conocen todos con todos”.

Publicidad

El escándalo también salpica la dinámica interna de la banda y las composiciones musicales. De acuerdo a la usuaria, Rojas habría dedicado el tema "Mirando al sur" a su compañera bajo la premisa de que “de vez en cuando se escapa para allá con la excusa de organizar la gira”. Asimismo, se señaló a Felipe Colombo como el cómplice necesario del vínculo: “Felipe les tapa toda las cagadas que se mandan en los hoteles”.

Esta polémica reflota los rumores de tensión con Martina Sánchez Acosta, esposa de Rojas, quien al inicio de la gira en 2025 fue acusada de excluir a Bordonaba de sus redes por celos vinculados al noviazgo adolescente de los artistas. En aquel momento, Sánchez Acosta realizó un descargo público: “Para todas las personas que han comentado el último reel con algo tan ilógico como que borré a Cami del video, no borré a nadie”. La mujer de Benjamín explicó que usó material enviado por terceros y aclaró: “Ni siquiera saben que adoramos a Cami en esta familia. Pero lo que sí saben es herir. Y me hieren con todo lo que escriben. No soy del palo”.