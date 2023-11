En su primera declaración sobre el futuro post-derrota en el balotaje contra Javier Milei, Sergio Massa confirma tres ofertas laborales del sector privado internacional tras su salida del Gabinete el 10 de diciembre. Además, destaca su compromiso de seguir aportando a la nueva etapa de Argentina mediante la reactivación de la Fundación Encuentro.

“Voy a trabajar. Tengo tres ofertas del sector privado para trabajar fuera de la Argentina, que excluye la posibilidad por la ley de ética pública que pueda realizar cualquier actividad comercial con la Argentina”, sostuvo el ex candidato presidencial anoche, al salir del ministerio de Economía en un breve intercambio con la prensa. “Estoy evaluando qué es lo más conveniente para mi vida personal y para mi familia. Tengo mis hijos en edad universitaria, obviamente a Malena (Galmarini, su pareja) que tiene sus responsabilidades”, agregó.

La revista Forbes había anticipado que detrás del ex candidato presidencial de Unión por la Patria tenía tres fondos de inversión estadounidenses interesados, entre ellos, el Renaissance Fund de Greylock Capital Management. Según dio a entender la publicación, la propuesta está centrada en las inversiones en América Latina, lo que captó la atención de Massa como de los observadores del mercado.

El CEO de Greylock, Hans Humes, elogió las habilidades de Massa, con quien se conoce desde 2017, y expresó la convicción de que su experiencia sería una gran adición al fondo. “Creemos que sería una gran incorporación para nosotros”, indicó, y agregó: “Sabemos que otras instituciones están hablando con él sobre oportunidades futuras. Pero dada la estructura única de nuestro fondo, estamos seguros de que es el ajuste óptimo para alguien de sus habilidades”.

El Renaissance Fund se centrará en inversiones en energía, agricultura e infraestructura en toda América Latina, con un enfoque especial en los desafíos de ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo). La región, rica en recursos naturales, ofrece un potencial significativo para este tipo de apuestas de capital.

La derrota electoral del pasado 19 de noviembre abrió otro tipo de horizonte para Massa, quien a lo largo de su carrera política cosechó fuertes vínculos con el sector privado no solo a nivel nacional sino a internacional. Tras conocerse los resultados de la segunda vuelta, el ex candidato presidencial deslizó que sus prioridades cambiarían en los próximos años.

“Quiero contarles, desde lo personal, que hoy termina una etapa en mi vida política. Seguramente la vida me depare otras tareas y responsabilidades. Sepan que siempre van a contar conmigo defendiendo los valores del trabajo, la educación pública, la industria nacional y el federalismo”, anticipó Massa desde el bunker de Unión por la Patria al finalizar el acto electoral y conocerse la tendencia irreversible de Javier Milei como futuro presidente.

Sin embargo, el ex intendente de Tigre señaló anoche que tiene planeado “volver a poner en marcha la Fundación Encuentro”, un think tank propio que se había lanzado en 2020, por lo que no se alejará totalmente de las actividades políticas. “Vamos a trabajar en propuestas e ideas, como siempre lo hecho. Siempre hice política sobre la base de hacer o proponer, eso será en todo caso un aporte mío para la nueva etapa de la Argentina”, aseguró.

En los últimos días, Sergio Massa estuvo abocado en atender aspectos vinculados a la transición económica y financiera con el equipo de Javier Milei. La reaparición pública del ministro de Economía se debió, sobre todo, por el pedido de asistencia de parte de las provincias para que puedan pagar los salarios de diciembre y el medio aguinaldo, ante el inminente ajuste en el gasto público que anticipó el presidente electo Javier Milei.

Ayer, Massa recibió a gobernadores de todos los espacios políticos, ante quienes le aseguró una asistencia de las arcas nacionales para hacer frente a esos compromisos. Los mandatarios le venían reclamando mecanismos de compensación tras una serie de cambios en el sistema impositivo y solicitaron que se resolviera antes del traspaso de mando.

“Recibí a los gobernadores para garantizar que las provincias tengan los fondos que permitan el pago de sueldos y aguinaldos de diciembre”, expresó Massa desde sus redes sociales.

El funcionario y excandidato presidencial detalló que esos recursos serán “transferidos por la Nación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no utilizados en este ejercicio y del pago de una deuda actualizada del Consenso Fiscal del 2018, sin afectar de esta forma al Presupuesto 2024″. Además, detalló que hay tres jurisdicciones, que son la ciudad de Buenos Aires, San Luis y La Pampa, que “no habiendo firmado el Consenso Fiscal 2022, no van a recibir por esa vía la compensación, sino por vía de otras deudas que tiene la Nación, a los efectos de tener el mismo tratamiento que el resto de las jurisdicciones”.

Massa justificó estas medidas para garantizar que los recursos del 2023 sirvan para que “las provincias no sufran ninguna situación de inestabilidad producto del impacto de la menor recaudación de coparticipación por la eliminación del Impuesto a las Ganancias”, que “más allá de que benefició a un millón de trabajadores, tiene un impacto en las cuentas” de los distritos.

De la reunión participaron, entre gobernadores en ejercicio y electos, los mandatarios Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Arabela Carreras y Alberto Weretilneck, saliente y electo de Río Negro, respectivamente; Sergio Ziliotto (La Pampa), Osvaldo Jalil (Tucumán), Axel Kicillof (Buenos Aires), Claudio Poggi (San Luis), Leandro Zdero (Chaco), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

También estuvieron Omar Gutiérrez y Rolando Figueroa, mandatarios saliente y electo de Neuquén, respectivamente; Sergio Uñac y Marcelo Orrego, saliente y electo de San Juan; Alicia Kirchner y Claudio Vidal, saliente y electo de Santa Cruz, Mariano Arcioni e Ignacio Torres, saliente y electo de Chubut; Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gerardo Morales y Carlos Sadir, saliente y electo de Jujuy); Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Omar Perotti y Maximiliano Pullaro, saliente y electo de Santa Fe; Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Valdés (Corrientes), Ricardo Quintela (La Rioja) y Alfredo Cornejo (Mendoza), además del vicegobernador de Formosa, Eber Solís.

