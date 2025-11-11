Córdoba vivirá uno de los eventos más esperados del año: Shakira cerrará la etapa latinoamericana de su tour mundial el próximo domingo 14 de diciembre en el Estadio Mario Alberto Kempes. El anuncio se oficializó este martes y generó un inmediato revuelo entre los fanáticos. “No quería irme con mi gira hacia Europa y Asia sin antes permitirme un último paso por América Latina”, explicó la propia artista, dejando en claro la decisión de reencontrarse con su público regional.

La venta de entradas comenzará este viernes 14 de noviembre a las 18, a través de la plataforma universotickets.com. Antes habrá una preventa especial para clientes Bancor, desde el jueves 13 a las 18 y hasta el viernes a la misma hora, con seis cuotas sin interés. Los precios aún no fueron informados, aunque desde la producción adelantan que será un espectáculo “de una magnitud deslumbrante”.

Publicidad

El show en Córdoba marcará el cierre de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Latinoamérica, que lleva como subtítulo Estoy aquí, en homenaje al éxito que catapultó la carrera internacional de Shakira. Desde la organización precisaron que el espectáculo será completamente renovado y que además funcionará como celebración por los 30 años del histórico disco Pies descalzos (1995). “La demanda superó todo lo que imaginábamos”, destacó la cantante al anunciar su regreso.

La artista colombiana ya se presentó en Argentina en marzo, en el Campo Argentino de Polo, y también agotó dos fechas en diciembre en Vélez. Según datos de Billboard Boxscore, con este tour se ubica en el segundo puesto del Top 10 de las giras más taquilleras de 2025, superando a figuras como Paul McCartney, Bruno Mars y Seventeen. “Los shows de Shakira incluyen una producción visual de primer nivel y un repertorio de toda su trayectoria”, aseguraron desde Fenix Entertainment.

Publicidad

En Córdoba, el anuncio vino precedido de una campaña de “incógnita” impulsada por Universo Jiménez, uno de los productores locales. El mensaje “Sha llega…”, acompañado de la icónica intro de la sesión de Bizarrap con Shakira, terminó de reforzar los rumores que finalmente se confirmaron este martes. Con este cierre latinoamericano, Córdoba se prepara para uno de los conciertos más grandes de 2025.