Un tren del Tren de las Sierras que viajaba desde Cosquín hacia la ciudad de Córdoba se incendió este lunes por la noche con más de 120 pasajeros a bordo, lo que obligó a una evacuación de emergencia y generó momentos de extrema tensión. El episodio ocurrió minutos antes de las 20 horas en las inmediaciones de la estación La Calera, en el oeste del Gran Córdoba.

Según informaron fuentes oficiales, el siniestro se desató cuando la formación circulaba a la altura de la intersección de avenida San Martín y Rivadavia. Al advertir el avance del fuego, los pasajeros fueron evacuados rápidamente y lograron descender del tren antes de que las llamas se propagaran por completo. El incendio fue controlado recién dos horas y media después, de acuerdo con el parte del cuartel de Bomberos de La Calera.

El hecho causó alarma entre vecinos y comerciantes de la zona. Un comerciante, en diálogo con el medio local El Doce TV, relató que escuchó “dos explosiones” previas al incendio y luego observó cómo los pasajeros evacuaban la formación de manera apresurada. Las imágenes del siniestro se difundieron rápidamente en redes sociales, donde se pudo ver la magnitud de las llamas y una densa columna de humo, visible a varios metros de distancia.

Para combatir el incendio se desplegó un importante operativo de emergencia, con la intervención de tres autobombas, camiones cisterna y móviles de apoyo. También trabajaron en el lugar efectivos de Defensa Civil de La Calera, Policía de Córdoba y Policía Federal.

Desde el cuartel de Bomberos confirmaron que cuatro personas fueron trasladadas al hospital local de manera preventiva. Medios cordobeses informaron además que una niña fue internada por inhalación de humo, aunque aclararon que ninguno de los afectados presenta lesiones de gravedad.

Hasta el momento, no se informaron las causas oficiales del incendio. Las autoridades indicaron que se iniciará una investigación para determinar el origen del fuego y establecer si se trató de una falla mecánica o eléctrica en la formación ferroviaria.