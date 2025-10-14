El Gobierno nacional aclaró este martes las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el respaldo económico a la Argentina. Según indicaron Santiago Caputo y Manuel Adorni, las palabras del mandatario norteamericano se refieren a las elecciones presidenciales de 2027 y no a los comicios legislativos que se celebrarán en las próximas semanas.

Santiago Caputo, principal asesor presidencial y uno de los encargados de las negociaciones con Washington, publicó en la red social X: “Clarísimo el Presidente Trump: Si en el 2027 Argentina retrocede, Estados Unidos dejará de apoyarnos. Tenemos la oportunidad histórica de volver a ser una potencia mundial, no la dejemos pasar”.

En el mismo sentido, el vocero presidencial Manuel Adorni expresó: “El apoyo de los Estados Unidos se explica, como dijo el propio Presidente Donald Trump, con que hoy en Argentina hay un gobierno que defiende las ideas correctas. Si Argentina siguiera la senda del socialismo o retrocediera en el 2027 nada de esto pasaría y volveríamos atrás”.

Adorni agregó: “Hagamos que el esfuerzo valga la pena. Tenemos nuestra última oportunidad. La libertad avanza o Argentina retrocede”.

Desde el oficialismo, Diego Santilli, principal candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, también respaldó la interpretación de los dichos de Trump. “Trump fue muy claro: el apoyo a la Argentina está garantizado porque el gobierno de Javier Milei demostró que nuestro país, por primera vez, tiene un rumbo y un programa económico claro con el equilibrio fiscal como base”, señaló.

Santilli añadió que ese respaldo estaría condicionado al rumbo político que adopte el país tras las elecciones de 2027: “Si en 2027 gana un tipo como Kicillof, ese apoyo no se va a sostener porque ya han demostrado que sus políticas nos llevaron al fracaso y la decadencia”.

Por su parte, el escritor Agustín Laje se refirió al mensaje de Caputo y escribió en X: “La elección correcta jamás estuvo tan clara. 2027 será la última oportunidad para salir de la miseria en la que nos metió el socialismo del siglo XXI”.

También se pronunció Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital y conocido en redes sociales como Juan Doe, quien afirmó: “Mensaje directo de Trump a los kukas: si en el 2027 ganan los comunistas como Axel Kicillof se corta esta nueva alianza económica”.

Las declaraciones oficiales se conocieron luego de que las palabras de Trump generaran incertidumbre en los mercados y reacciones en la oposición.

Durante una reunión con inversores, el presidente estadounidense había afirmado: “Las elecciones se aproximan y son elecciones muy importantes que está viendo todo el mundo. Milei hizo un gran trabajo y eso trajo un poco de dolor y ahora están saliendo de eso. Una victoria sería muy importante, escuché que las encuestas lo favorecen. Serán mejor después de esto. Pero nuestro apoyo está sujeto a quién gane las elecciones porque si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión”. Trump concluyó: “Si pierde, no seremos generosos”.

En la misma reunión, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, que anunció la línea de financiamiento por 20 mil millones de dólares, respaldó a Milei: “Estamos confiados de que hará una gran elección. Apoyamos a Milei y lo que él desea para los argentinos. Milei, como Trump, tiene el apoyo de los jóvenes y va a poder desterrar 100 años de malas políticas”.