Villa Las Colminas, así se llama el barrio donde casi 50 familias permanecen viviendo tras la erradicación y entrega del barrio Las Pampas. Cabe destacar que este asentamiento se originó a raíz de las personas que perdieron sus casas en el terremoto de 2021 y fueron reubicadas el pasado lunes 4 de septiembre en un nuevo barrio de Pocito. Pero en ese lugar quedaron más de 50 familias que no fueron censadas y hoy permanecen en inmediaciones de Aberastain y Calle 16 sin agua ni luz.

DIARIO HUARPE habló con las autoridades de Energía San Juan que explicaron que en ese lugar hay mucha gente en la clandestinidad y que como nadie se va a hacer cargo de los servicios, fueron suspendidos. De igual manera, la solución es que las personas que tengan DNI y el título de la propiedad podrán acceder al suministro de electricidad.

Así quedó el asentamiento con la destrucción de la mitad de las viviendas. Foto: Gastón Vargas / Diario Huarpe

El problema se originó porque después del terremoto, familias que no tenían dónde vivir se armaron sus ranchos en ese lugar y luego de que el IPV fue a realizar los censos para conocer la cantidad de gente que realmente había sido damnificada por el terremoto. Es ahí cuando, según los vecinos, hubo irregularidades porque había gente que no pudo estar debido a que no se encontraban en sus domicilios al momento de registrarse.

La situación es que actualmente estas familias fueron tildadas de “ocupadores” y por eso, una vez realizada la erradicación, las autoridades cortaron todos los servicios del lugar.

Las familias que siguen en el asentamiento viviendo sin luz ni agua. Foto: Gastón Vargas / Diario Huarpe.

“Por lo menos pedimos agua y luz, las viviendas se verán después. No tenemos dónde ir”, explicó Sabrina Moncuill, una vecina del lugar.

Además, según los vecinos, les han explicado que se tienen que ir porque esos barrios se erradicarán con topadoras y que los trataron como delincuentes.

Por parte de la Municipalidad de Pocito explicaron que esos servicios son brindados por Energía San Juan y OSSE, ya que ellos no tienen ninguna injerencia en el tema.

DIARIO HUARPE intentó comunicarse con OSSE entendiendo que la respuesta podría ser similar a la de Energía San Juan, pero no obtuvo respuesta alguna.