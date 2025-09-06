Tras la contundente victoria 3 a 0 sobre Venezuela, la Selección Argentina entrenó en el Predio de Ezeiza, pensando en su último encuentro por las Eliminatorias que se disputará el próximo martes ante Ecuador. Sin embargo, no estarán presentes dos de sus figuras más importantes: Lionel Messi y Cristian "Cuti" Romero. Por su parte, el capitán del equipo no viajará para priorizar su descanso antes del final de la temporada con Inter Miami. Por el otro lado, el defensor fue amonestado y deberá cumplir una fecha de suspensión. La Albiceleste completó una nueva jornada de entrenamientos en el Predio de Ezeiza.

Luego del triunfo en el Estadio Monumental, el elenco nacional ya piensa en su próximo compromiso. El rosarino no será parte del encuentro contra el seleccionado ecuatoriano tras llegar a un acuerdo con el entrenador, Lionel Scaloni, para que el futbolista descanse. Por su parte, el zaguero central cordobés fue amonestado y llegó a la segunda tarjeta amarilla, por lo que no podrá jugar.

En cuanto a lo deportivo, los jugadores que participaron en el partido contra la Vinotinto realizaron tareas regenerativas en el gimnasio, mientras que el resto del plantel hizo trabajos técnicos con balón en el campo de juego, además de dos grupos de fútbol reducido. El sábado por la mañana tendrán otra sesión de prácticas, para luego quedar liberados hasta el domingo, antes de su viaje a Ecuador.

Ahora, la principal pregunta es quiénes sustituirán a las dos figuras ausentes. En el caso del astro del fútbol, deportistas como Thiago Almada y Franco Mastantuono podrían asumir un rol más preponderante. Otra opción sería darle minutos de juego a Valentín Carboni o incluso apostar por un doble 9, con Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el ataque. Otros nombres, como José López y Claudio Echeverri, también emergen como posibilidades.

Por el lado del defensa, existe la oportunidad de sumar a un futbolista a la nómina en su lugar. De hecho, el propio Scaloni anticipó tras el triunfo del jueves que estaban analizando esa opción. "Estamos justos en esa posición, veremos si convocamos a uno", sostuvo.