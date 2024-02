Con todo dado para que las elecciones sean en el segundo semestre del 2024, puertas adentro del Partido Justicialista (PJ) de San Juan, indicaron que buscarán un consenso. La vicepresidenta, Daniela Rodríguez, actual intendenta de Chimbas, dialogó con DIARIO HUARPE y explicó cuál es el objetivo, según ella, para el partido. Diálogo y consenso fueron las dos palabras que enfatizó. “Lograr la unidad sería el objetivo ideal para el partido”, expresó. A pesar de ello, también indicó que por el momento no entabló diálogo con el presidente del PJ, el actual senador Sergio Uñac. Cabe destacar que Rodríguez continúa con el legado de su esposo en Chimbas, el ex intendente Fabián Gramajo. Este último fue candidato a vicegobernador junto a José Luis Gioja, con quienes obtuvieron un triunfo en las elecciones el 2 de julio.

Rodríguez remarcó que el objetivo principal que busca dentro de PJ es “lograr los diálogos necesarios para que se dé un consenso y lograr así una unidad para el partido, que es una herramienta electoral”. Si bien el diálogo es su principal objetivo, remarcó que hasta el momento no ha conseguido conversar con el presidente del PJ, Sergio Uñac. “No he tenido diálogo por el momento con Uñac. Si hubo conversaciones entre todos los compañeros, hablamos, pero por ahora las reuniones no se han dado”, enfatizó.

Pese al objetivo interno de PJ, destacó también la importancia de trabajar en consenso con el gobierno actual, pese a que pertenece a una diferente bandera política. “Cuando uno es representativo de una comunidad, como estar en la administración de recursos, en mi caso municipales, hay que priorizar que uno gobierna para todos, eso es lo más importante”, aseveró. “Sin embargo, no puedo dejar de lado que yo tengo una ideología y bandera política. Soy autoridad del PJ, pero buscamos el diálogo permanente, ya que, dentro de estos disensos vamos a encontrar un punto de equilibrio”, agregó.

“El objetivo principal para mí, hoy por hoy, era garantizar la gobernabilidad en cada uno de los departamentos para que le vaya bien a la provincia y a todos nosotros también. Lo urgente nos tapa lo importante y era necesario trabajar en consecuencia. En mi departamento, Chimbas, uno a veces le brinda las infraestructuras, pero hay cosas que ya no dependen de un gobierno municipal, sino más bien de uno provincial. Hay que trabajar conjuntamente con ellos”, destacó la intendenta de Chimbas.

Por último, planteó un análisis sociológico sobre el plano electoral que ha tenido la provincia en el 2023, donde los sanjuaninos debieron ir a las urnas en cinco oportunidades: en mayo, junio, agosto, octubre y noviembre. “Los resultados fueron muy distintos, entre dirigentes que hoy están a cargo de las administraciones nacionales, provinciales y las municipales”, comentó. Asimismo, agregó que “un análisis y el electorado han dado un mensaje muy fuerte a los políticos de poder lograr una cercanía con el ciudadano. Hay que escuchar y hacer más”.

“El ejercicio del diálogo es fundamental para todo, en todos los ámbitos para lograr justamente estos objetivos. Yo por ejemplo no podría haber logrado todo esto, si no hubiera unidad en el departamento y la homogeneidad del proyecto. Eso creo que ha sido un poco el objetivo y creo que es trasladable al PJ”, finalizó.

Escenario electoral

En el Partido Justicialista, aún no ser habla de un ámbito de elecciones. Las mismas se realizarán una vez que la convención o el consejo partidario convoquen a las mismas. Por el momento, todo está dado para que se realicen en el segundo semestre del 2024.