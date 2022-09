El Partido Justicialista (PJ) convocó a una reunión informativa para dialogar sobre la Ley del Sistema de Participación Abierta y Democrática (SiPAD), es decir, el nuevo sistema electoral que regirá durante las Elecciones 2023 en la provincia. En este sentido, la charla, que será este jueves a las 18:30 horas en la sede del PJ, estará orientada a militantes y a dirigentes del partido, pero también a todo aquel que tenga dudas sobre la aplicación de esta nueva forma de votar.

DIARIO HUARPE habló con la diputada provincial Fernanda Paredes, quien forma parte del Triunvirato de la Rama Femenina del PJ, y comentó que quienes darán la charla informativa serán los abogados Carlos Lorenzo y Marcelo Espósito y la también diputada Marcela Monti. Según dijo, esta especie de reunión se da en el marco del Ciclo de Formación y Liderazgo que se implementa desde hace un tiempo en el partido y, este tema en particular, se dará por pedido propio de la gente.

“La militancia y los dirigentes nos vienen pidiendo saber cómo se maneja este nuevo sistema. Es para todos que deseen saber cómo se lleva a cabo, no nos olvidemos que los que quieren ser candidatos deben empezar a pensar en fiscales, en candidatos, etcétera”, manifestó.

Esta iniciativa se da en medio de la presentación a la Justicia de la abrogación de la ley 613-N por parte de Juntos por el Cambio. Cabe recordar que esta legislación no permitía modificar el código electoral a menos de 18 meses de los comicios. Si se le da la razón al bloque opositor, haría que el sistema para votar volviera a ser el anterior, es decir, las PASO. Para Paredes, esto no tiene nada que ver porque la ley que rige actualmente es el SiPAD, por lo que no “tiene nada de malo” explicar a la gente cómo funciona.