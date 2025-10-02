Provinciales > Datos del Inpres
Sismo de 5.2 grados en San Juan: fuerte temblor con epicentro cerca de Barreal
POR REDACCIÓN
De acuerdo con la información dada a conocer por el Instituto de Prevención Sísmica (Inpres), un sismo alertó a los sanjuaninos durante la mañana de este jueves, 2 de octubre de 2025.
El movimiento telúrico, ocurrido específicamente a las 7:42 de la mañana, tuvo una magnitud de 5,2 grados. El Inpres detalló que el epicentro se ubicó a 40 kilómetros al sureste (SE) de la localidad de Barreal. Otro dato aportado por las autoridades fue que la profundidad de este sismo fue de 110 kilómetros.
Debido a la intensidad del temblor, este fue percibido por varios vecinos residentes en San Juan. Asimismo, debido a la ubicación de su epicentro, el movimiento telúrico también alcanzó a sentirse en la provincia de Mendoza.
