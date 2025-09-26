Thiago Medina: evalúan una traqueostomía tras nuevas complicaciones

Thiago Medina permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, con pronóstico reservado y sus pulmones comprometidos. El equipo médico evalúa realizarle una traqueostomía en los próximos días como parte del tratamiento para intentar que sus pulmones funcionen de manera autónoma.

La información fue confirmada por la periodista Pía Shaw en A la Barbarossa (Telefe). Según detalló, “hubo una reunión para definir los pasos a seguir después de que el martes por la noche sufriera un episodio que preocupó al equipo médico, relacionado con sus vías respiratorias. Pudo superarlo y al día siguiente se planificó continuar con los medicamentos y la posible traqueostomía”.

A pesar de la gravedad del cuadro, hay señales alentadoras. La hermana de Thiago, Camila, relató en Cortá por Lozano que durante una visita notó gestos de comunicación del joven: “Nos escucha, tiene un brillo en los ojos, nos guiñaba un ojo. Le conté que las bebés lo esperan y que estamos todos unidos”.

El ex participante de Gran Hermano enfrenta, además, riesgos asociados a una neumonía bilateral, complicación que mantienen a los médicos en alerta constante. Las maniobras de terapia intensiva incluyen cambios de posición y monitoreo diario para ayudar a sus pulmones.

En paralelo, la familia continúa coordinando visitas en horarios estrictos, mientras los especialistas evalúan la evolución antes de decidir sobre la traqueostomía. La situación genera preocupación entre sus allegados y el público, especialmente tras comentarios de una vidente que habían alertado sobre un pronóstico grave.

