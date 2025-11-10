Tini Stoessel marcó tendencia e hizo historia. Una información le llenó los ojos de lágrimas y la artista volvió a agradecer a su público en medio de su recital de FUTTTURA. El sábado 8 de noviembre, casi un millón de personas vieron el show de FUTTTURA a través de la transmisión de streaming, logrando un récord de un espectáculo en vivo. Este suceso increíble emocionó a la cantante en medio de su recital.

Cuando Tini recibió la noticia, no pudo seguir hablando. La artista relató: "Me acaban de decir que somos casi un millón de personas mirando, más todos los que...". Tini se tapó la boca con su mano y se le llenaron los ojos de emoción y lágrimas. Solo atinó a decir: "Wow... los amo mucho".

Publicidad

La cantante logró su espectáculo soñado. El festival FUTTTURA recorre sus inicios en Violetta hasta la actualidad musical. El despliegue es inmenso, con bailarines y músicos increíbles, vestuarios que cambian show a show y una historia contada en cada canción.

Tini contó con la presencia de nuevos invitados como María Becerra, que se ganó todos los aplausos, y Maxi Espíndola, el ex MYA que trabaja a su lado. Serán nueve fechas en Tecnópolis y luego la artista comenzará su recorrido por diversas provincias argentinas e incluso en el exterior.