Dos pilotos sanjuaninos representaron a la provincia en distintas competencias nacionales de automovilismo. Por su parte, Tobías Martínez compitió en la octava fecha de la TC Pick Up en Paraná, mientras que Santino Persia lo hizo en la novena cita del TC Junior en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

La actividad de Martínez comenzó el sábado con la primera tanda de entrenamientos, donde quedó octavo a 769 milésimas de Matías Rodríguez. En la segunda práctica, logró el segundo puesto a solo 115 milésimas del mismo líder. En clasificación obtuvo el séptimo lugar, lo que le permitió largar la serie desde la cuarta posición. El domingo finalizó octavo en la serie tras un toque con Juan Pablo Gianini, y en la carrera principal terminó decimoquinto después de largar 16°. La victoria fue para Mariano Werner, seguido por Agustín Canapino y Germán Todino.

Con ocho fechas disputadas, Martínez se ubica 14° en el campeonato con 22 puntos, a 40 del líder Werner. La próxima competencia será el 26 de octubre, en escenario a confirmar.

Por su parte, Santino Persia completó su segunda experiencia en el TC Junior. Se mantuvo entre los seis primeros durante todo el fin de semana: fue tercero en entrenamientos, quinto en clasificación y cuarto en la serie. En la final, largó desde la cuarta posición y culminó sexto. La carrera fue ganada por Lucas González, con Joaquín Rosotti segundo y Franco Saluzzi en el tercer lugar.

