Desde mayo Hidráulica comenzó a difundir semana a semana la acumulación de nieve (o falta de la misma) que hay en la Cordillera de San Juan. El informe de este jueves 15, al igual que los dos anteriores, no trajo buenas noticias, porque no se registra nada en 6 de las 7 estaciones. A la última no pudieron acceder para saber si había alguna altura.

Si bien hubo eventos climáticos durante las últimas semanas en la parte alta de las montañas sanjuaninas, se puede ver como con el paso de los días esas manchas blancas fueron desapareciendo por derretimiento o sublimación. Por eso más que la acción de nevadas puntuales, Hidráulica opta por medir altura de nieve acumulada en ciertos puntos.

Para que las tormentas se conviertan en agua para el verano sanjuanino, las precipitaciones deben acumularse y consolidarse, para luego poder derretirse paulatinamente en los meses más cálidos. Los mayores beneficios se dan cuando hay nevadas en los meses fríos y en los últimos años fue el periodo junio - agosto en el que hubo acumulaciones.

El temporal que afectó a todo el país y a San Juan en particular se dividió en dos partes. Hasta mayo el calor era un frente que ingresaba desde el Océano Pacífico, cuyo final tocó la parte sur de la cordillera local. Produjo nevadas mucho más fuertes en Mendoza y la Patagonia argentina, pero apenas si causó efecto en San Juan.

La actual ola polar, si bien bajó la temperatura en la zona cordillerana y causó algunas nevadas, no tendría la humedad necesaria para generar reservas de agua para el verano. Si bien se vio algunas localidades con nieve, las tormentas tienen que darse a mayor altura, en la cuenca alta y en cantidad suficiente para que no se derrita.