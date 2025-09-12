Torneo Clausura: hora y cómo ver Rosario Central vs. Boca Juniors

La octava fecha del Torneo Clausura 2025 presenta un enfrentamiento electrizante que promete ser uno de los más atractivos del fin de semana. Este domingo, Rosario Central recibirá a Boca Juniors en el Gigante de Arroyito, en un duelo que pone frente a frente a dos equipos con aspiraciones claras y realidades distintas, pero igualmente motivadoras. El "Canalla" defenderá su condición de invicto en el campeonato, mientras que el "Xeneize" buscará extender su racha ganadora. El pitazo inicial está programado para las 17:30 horas de Argentina.

El partido se perfila como un choque de talentos individuales que podrían definir el resultado. En el conjunto de Ariel Holan, todas las miradas estarán puestas en Ángel Di María, quien se reencontrará con Boca luego de 18 años. Junto a él, jugadores clave como Ignacio Malcorra, Alejo Véliz y Agustín Sandez buscarán ser determinantes. Por el lado de Boca, el campeón del mundo Leandro Paredes es el eje futbolístico del equipo. Sus actuaciones se complementan con los rendimientos destacados de Miguel Merentiel, Carlos Palacios y Brian Aguirre.

Publicidad

Momento de los equipos y último antecedente

Rosario Central llega al encuentro con la confianza de mantenerse invicto, aunque su último partido ante Sarmiento fue suspendido por la lluvia. Actualmente, el equipo de Holan se ubica en el quinto lugar de la Zona B con 10 puntos, a cinco del líder, River Plate. Por su parte, el equipo de Miguel Ángel Russo atraviesa un excelente momento, con tres victorias consecutivas, la más reciente un 2-0 ante Aldosivi. Esta racha le ha permitido a Boca escalar al tercer puesto de la Zona A con 12 puntos, a solo dos del puntero, Barracas Central.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se remonta al Clausura 2025, cuando Boca se impuso por la mínima, 1-0, en su estadio con un gol de Milton Giménez. Este duelo promete ser una revancha para Central y una oportunidad para Boca de consolidar su buen momento fuera de casa.

Publicidad

El encuentro se disputará en el Gigante de Arroyito y será transmitido en vivo por TNT Sports, con cobertura para el resto de Latinoamérica a través de Disney+.