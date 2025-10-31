El futuro deportivo de Nikola Topic, joven base serbio de 20 años perteneciente a los Oklahoma City Thunder, ha quedado en suspenso luego de confirmarse que inició un tratamiento de quimioterapia por un cáncer testicular. La noticia fue comunicada por el gerente general de la franquicia, Sam Presti, quien aseguró que los médicos son “extremadamente optimistas” respecto a su recuperación.

El diagnóstico se confirmó a principios de octubre, tras una biopsia realizada en el Centro Oncológico MD Anderson de Houston. Según explicó Presti, el jugador pidió mantener su situación en reserva hasta comenzar el tratamiento, el cual afronta actualmente con el acompañamiento del equipo médico y del club.

“El proceso fue duro, pero los especialistas creen que es el tipo de cáncer con mejor pronóstico en los hombres”, detalló el directivo. A pesar de la enfermedad, Topic continúa entrenando de manera controlada, aunque el tratamiento “es exigente y difícil”, según reconoció Presti ante la prensa estadounidense.

El basquetbolista ya venía atravesando un período complicado: una rotura del ligamento cruzado anterior lo había dejado fuera de la temporada pasada, y una lesión parcial en la rodilla izquierda retrasó su integración a los Thunder antes del inicio del campo de entrenamiento. Desde su selección en el Draft 2024, Topic apenas disputó tres partidos: dos con la selección de Serbia y uno en la pretemporada de verano.

Pese a los contratiempos, el cuerpo técnico y sus compañeros expresaron su apoyo incondicional. “Regresará cuando esté listo; lo importante ahora es su salud”, afirmó Presti. En la franquicia confían en que el joven base podrá retomar su carrera una vez completado el tratamiento.

Durante la Summer League, Topic mostró parte de su potencial: promedió 7,3 asistencias por partido, destacándose por su visión de juego y madurez táctica. El analista Jeremy Woo (ESPN) aseguró que “Topic dejó ver destellos de su inteligencia en la cancha y su capacidad para generar juego, cualidades que lo convertirán en un jugador clave detrás de Shai Gilgeous-Alexander”.