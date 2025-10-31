El calor se hace sentir en San Juan y este viernes 31 de octubre promete ser una jornada típicamente veraniega. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima alcanzará los 32°C, mientras que la mínima será de 9°C, en un día que combinará cielo despejado y viento fuerte en la segunda mitad del día.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo permanecerá despejado con un ambiente fresco y agradable, ideal para actividades al aire libre. El viento soplará del sector noroeste primero, rotando hacia el sur en horas de la mañana, con velocidades entre 7 y 12 km/h.

Publicidad

Sin embargo, el panorama cambiará a partir de la tarde, cuando el viento comience a intensificarse. El SMN prevé condiciones ventosas, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, mientras que durante la noche se espera que el fenómeno se acentúe, con ráfagas que podrían llegar hasta los 69 km/h, provenientes del oeste.

La probabilidad de precipitaciones será nula durante casi toda la jornada, apenas con un 0 a 10% de posibilidad hacia la noche, lo que garantiza un día seco y caluroso. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C en la mañana, 32°C por la tarde y 23°C en la noche, cuando el viento aliviará parcialmente la sensación térmica.

Publicidad

El fin de semana traerá un breve respiro térmico. Para el sábado se espera un descenso en la máxima, que rondará los 23°C, mientras que el domingo volverán las condiciones cálidas, con picos de 30°C y tiempo estable.