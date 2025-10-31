Lanús consiguió este jueves 30 de octubre un triunfo clave por 1-0 ante Universidad de Chile en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez y avanzó a la final de la Copa Sudamericana con un global de 3-2. El Granate enfrentará al Atlético Mineiro el sábado 22 de noviembre en Paraguay. Rodrigo Castillo fue la gran figura de la serie, anotando los tres goles del equipo en los 180 minutos de la eliminatoria.

El partido comenzó con intensidad desde los primeros minutos. A los 4’, Agustín Cardozo protagonizó una fuerte plancha sobre Javier Altamirano y recibió tarjeta amarilla, decisión que mantuvo el VAR. A los 11’, Moreno y Castillo generaron la primera jugada de peligro, aunque el gol fue anulado por fuera de juego milimétrico.

Universidad de Chile tuvo su chance a los 17’ con un disparo cruzado de Felipe Salomoni que se fue apenas desviado. El primer tiempo terminó con un trámite parejo, con Lanús levemente superior y buscando abrir el marcador.

En la segunda mitad, Lanús mostró su eficacia. A los 61 minutos, Marcelino Moreno habilitó a Castillo, quien definió con pierna izquierda ante la salida del arquero Castellón y puso el 1-0 definitivo. La jugada fue revisada por el VAR, que no encontró infracción en la acción inicial.

Rodrigo Castillo consolidó su gran desempeño, ya que también había marcado los dos goles del partido de ida en Santiago de Chile. Con esta victoria, Lanús accede a su tercera final de Copa Sudamericana tras el título de 2013 y la definición perdida en 2020 contra Defensa y Justicia.

El Granate será el único representante argentino en finales continentales este año, luego de la eliminación de Racing ante Flamengo en la Libertadores. Su rival, Atlético Mineiro, llegó a la final tras eliminar a Independiente del Valle con un global de 4-2 y espera a Lanús para definir el torneo.