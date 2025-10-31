Publicidad
Publicidad

Policiales > En Capital

Dos sujetos fueron detenidos con droga cerca de una escuela

Dos hombres fueron detenidos tras ser sorprendidos con un frasco que contenía marihuana. El hallazgo se produjo cerca de una escuela en calles México y Juan Jufré. 

Por Ariel Patruceli

Hace 2 horas
La sustancia que le fue secuestrada a los sujetos alcanzó un peso de unos 8 gramos y medio en cogollos.

Dos hombres fueron aprehendidos en Capital luego de ser sorprendidos por personal policial motorizado de la departamental N°7, estaban cerca de una escuela en villa América y al mostrar una actitud sospechosa fueron detenidos. Tras ser entrevistados se les realizó una requisa de urgencia y los efectivos hallaron un frasco con sustancia presuntamente estupefaciente, al parecer, según los efectivos policiales pretendían vender la sustancia a los alumnos.

El hecho ocurrió cuando personal policial realizaba recorridas preventivas por calle México y Juan Jufré, inmediaciones de la Plaza Evita en la villa América. En ese momento, los chicos de la escuela estaban saliendo y parece que querían venderles a ellos.

Publicidad

Los sujetos estaban en un baldío, quienes al notar la presencia policial comenzaron a moverse de forma nerviosa. Ante la sospecha, los uniformados procedieron a entrevistarlos e identificar a ambos.

Uno de los detenidos que quedó vinculado a una causa federal por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Los sujetos se llaman Pablo Leonel Vega, de 35 años, con domicilio calle Gertrudis Funes al 1100 en Capital, y Javier Elías Solís, de 28 años, oriundo de la calle Posadas al 1300 en barrio Marcó, departamento Rawson. Durante la requisa de emergencia, los efectivos notaron que uno de ellos tenía un bulto entre sus prendas, se trataba de un frasco de vidrio conteniendo en su interior una sustancia vegetal que parecía ser marihuana.

Publicidad

Ante esta situación, se dio intervención al personal de Drogas Ilegales, que procedió al secuestro del material y al traslado de ambos aprehendidos para continuar con las actuaciones correspondientes bajo directivas judiciales federales. Intervinieron en el hecho los motoristas de la Departamental N°1 a cargo del cabo Carlos Ontiveros.

 

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS