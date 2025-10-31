Dos hombres fueron aprehendidos en Capital luego de ser sorprendidos por personal policial motorizado de la departamental N°7, estaban cerca de una escuela en villa América y al mostrar una actitud sospechosa fueron detenidos. Tras ser entrevistados se les realizó una requisa de urgencia y los efectivos hallaron un frasco con sustancia presuntamente estupefaciente, al parecer, según los efectivos policiales pretendían vender la sustancia a los alumnos.

El hecho ocurrió cuando personal policial realizaba recorridas preventivas por calle México y Juan Jufré, inmediaciones de la Plaza Evita en la villa América. En ese momento, los chicos de la escuela estaban saliendo y parece que querían venderles a ellos.

Publicidad

Los sujetos estaban en un baldío, quienes al notar la presencia policial comenzaron a moverse de forma nerviosa. Ante la sospecha, los uniformados procedieron a entrevistarlos e identificar a ambos.

Uno de los detenidos que quedó vinculado a una causa federal por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Los sujetos se llaman Pablo Leonel Vega, de 35 años, con domicilio calle Gertrudis Funes al 1100 en Capital, y Javier Elías Solís, de 28 años, oriundo de la calle Posadas al 1300 en barrio Marcó, departamento Rawson. Durante la requisa de emergencia, los efectivos notaron que uno de ellos tenía un bulto entre sus prendas, se trataba de un frasco de vidrio conteniendo en su interior una sustancia vegetal que parecía ser marihuana.

Publicidad

Ante esta situación, se dio intervención al personal de Drogas Ilegales, que procedió al secuestro del material y al traslado de ambos aprehendidos para continuar con las actuaciones correspondientes bajo directivas judiciales federales. Intervinieron en el hecho los motoristas de la Departamental N°1 a cargo del cabo Carlos Ontiveros.