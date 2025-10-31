Un efectivo policial que realizaba tareas de prevención del delito logró recuperar una motocicleta que tenía pedido de secuestro por robo. El hecho ocurrió este jueves en horas de la tarde, sobre Avenida Ignacio de la Roza y calle Chacabuco, en Rivadavia.

De acuerdo con la información policial, el cabo primero Víctor Villalobo, quien se desplazaba en una motocicleta oficial TR-02, observó a un hombre que circulaba a bordo de una moto sin chapa patente. Ante la irregularidad, el uniformado decidió detener la marcha del conductor e identificarlo. Al solicitarle la documentación correspondiente, el motociclista no pudo acreditar la propiedad del rodado ni justificar su procedencia.

Frente a esta situación, Villalobo realizó una consulta al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) para verificar los datos del vehículo. Desde la base informaron que la motocicleta tenía un pedido activo de secuestro, ya que había sido denunciada como robada días atrás en jurisdicción de la Comisaría 28ª de Rivadavia.

Tras confirmar la denuncia, el efectivo procedió al secuestro inmediato del rodado y al traslado del conductor hasta la dependencia policial más cercana, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Fuentes policiales destacaron que este tipo de controles rutinarios en zonas de alto tránsito buscan prevenir delitos contra la propiedad y fortalecer la seguridad urbana. Además, recordaron la importancia de circular con toda la documentación del vehículo, ya que la falta de la misma puede derivar en sanciones y en la retención preventiva del rodado.

El procedimiento fue supervisado por personal de la División Motorizada y coordinado con el Centro Integral de Comunicación Policial (CICEM), en el marco de los patrullajes permanentes que realiza la Policía de San Juan en distintos puntos de la provincia.