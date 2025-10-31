Durante la temporada que une Halloween, el Día de todos los santos y el Día de muertos, conocida como Spooky Season, Google decidió sumarse a la celebración con una propuesta especial. Este 30 de octubre de 2025, el buscador más popular del mundo lanzó un Doodle interactivo que revive el clásico videojuego Pac-Man.

Lejos de ser un simple diseño estático, este Doodle permite a los usuarios jugar en línea, enfrentándose a los tradicionales fantasmas que persiguen a la figura redonda. La temática del juego se adapta perfectamente a la atmósfera oscura y festiva de Halloween, con elementos visuales que refuerzan la idea de sustos y misterio propios de esta época del año.

Halloween tiene su origen en un antiguo festival celta llamado Samhain, que marcaba el fin del verano y el inicio del año nuevo celta. Esta festividad se celebraba principalmente en Irlanda y duraba tres días, coincidiendo con el solsticio de otoño. En esa noche, se creía que los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos, por lo que la gente usaba máscaras para ahuyentarlos.

Con el tiempo, la Iglesia Católica intentó reemplazar estas tradiciones paganas con la celebración de "All Hallow's Eve", víspera del Día de Todos los Santos, donde se honra a los fieles difuntos que, según la creencia, "gozan de la vida eterna en la presencia de Dios".

Actualmente, Halloween se celebra con mayor énfasis en países anglosajones como Estados Unidos, Irlanda, Canadá e Inglaterra, donde el negro y el naranja dominan la decoración y las actividades festivas. La iniciativa de Google busca capturar ese espíritu, ofreciendo a millones de usuarios una experiencia lúdica y nostálgica en esta época especial del año.