El PAMI puso a disposición un nuevo documento denominado Constancia de Afiliación Negativa, que acredita que una persona no está afiliada ni recibe cobertura médica ni beneficios del instituto. Este certificado tiene una validez de 30 días y puede gestionarse de manera gratuita y digital, ya sea desde el sitio oficial de PAMI o a través de la aplicación Mi PAMI.

La función principal de este certificado es demostrar que el solicitante no posee afiliación a PAMI ni a ninguna otra obra social administrada por el organismo, así como tampoco recibe aportes o prestaciones médicas. Este documento suele ser un requisito común para realizar diversos trámites sociales, acceder a becas o programas de asistencia que exigen comprobar la falta de cobertura médica vigente.

Cualquier persona que necesite acreditar que no cuenta con obra social activa puede solicitar esta constancia. Su utilidad es amplia, ya que facilita gestiones ante organismos como ANSES, trámites educativos para becas, inscripciones en planes de salud provinciales o municipales, y otros procedimientos donde se requiera confirmar la ausencia de cobertura médica.

El trámite para obtener la Constancia de Afiliación Negativa es sencillo, inmediato y no requiere turno previo. Se puede realizar en dos modalidades digitales accesibles para los usuarios, garantizando así una gestión ágil y sin costos.

Con esta iniciativa, PAMI amplía las herramientas para que los ciudadanos puedan gestionar con facilidad documentos clave que respaldan sus derechos y necesidades en materia de salud y asistencia social.