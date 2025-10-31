Tras las preocupantes cifras de grooming en San Juan, que según el fiscal Pablo Martín, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, crecieron un 278% en apenas un año, compartimos algunos consejos para detectar si tus hijos o un menor están sufriendo acoso y abuso sexual a través de medios digitales.

El grooming consiste en que un adulto se gana la confianza de un menor mediante engaños, manipulación emocional o promesas falsas, con el objetivo de obtener material sexual, concretar encuentros o explotarlo. Las víctimas suelen ser niños, niñas y adolescentes que utilizan redes sociales o juegos en línea.

Algunas señales que pueden indicar una situación de riesgo incluyen cambios bruscos de ánimo o conducta al usar el celular o la computadora, uso excesivo o secreto de dispositivos electrónicos, eliminación frecuente del historial de navegación o mensajes, recepción de regalos, dinero o recargas sin explicación, y mentiras sobre con quién hablan o qué hacen en redes.

Detectar a tiempo el grooming y actuar de manera adecuada es fundamental para proteger a los menores y garantizar su seguridad en el entorno digital.

Dónde denunciar

En caso de sospecha, es importante no confrontar al presunto acosador ni eliminar pruebas. Lo recomendable es guardar capturas de pantalla y mensajes y realizar la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal. Se puede acudir a las oficinas de Anivi (Centro Judicial de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas), ubicadas en Avenida Córdoba, entre Aberastain y Jujuy, en Capital. También es posible realizar la denuncia en una comisaría cercana o de manera online a través de www.argentina.gob.ar/grooming