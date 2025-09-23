Tragedia en 25 de Mayo: una nena de 7 años murió en un incendio

Una tragedia conmocionó a la localidad de 25 de Mayo durante la madrugada de este martes, cuando un incendio en una vivienda causó la muerte de una niña de siete años y dejó a su madre y a su hermano menor hospitalizados en estado grave. El hecho ocurrió en la calle Ruperto Martínez, del barrio La Chimbera.

De acuerdo con la información recabada, las llamas envolvieron la vivienda mientras se encontraban en su interior Danisa Aveiro, de 24 años, y sus dos hijos. Ante la emergencia, la joven madre logró rescatar a su bebé de un año y sacarlo a un lugar seguro. Sin embargo, al intentar regresar al inmueble para salvar a su hija mayor, las condiciones ya no se lo permitieron, siendo imposible evitar que la menor quedara atrapada entre las llamas.

Publicidad

Como consecuencia del siniestro, la pequeña de siete años falleció en el lugar. Danisa Aveiro sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 50% de su cuerpo y fue trasladada de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Por su parte, el niño de un año fue derivado al Hospital Rawson, donde fue diagnosticado con intoxicación por monóxido de carbono y quedó internado en observación. Las causas que originaron el incendio son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.