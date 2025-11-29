Una tragedia sacudió al Barrio Huarpe, en Rawson, durante la tarde noche del viernes. Un hombre de 47 años perdió la vida de manera repentina luego de recibir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas de mantenimiento en su vivienda.

La víctima fue identificada como Mario Walter Flores. De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, Flores se encontraba trabajando en el techo de su casa cuando, por motivos que aún no están del todo claros, entró en contacto con una fuente de energía eléctrica que le provocó una descarga letal.

El impacto fue tan fuerte que el hombre falleció casi de inmediato. Personal policial y de emergencias médicas llegó al lugar tras un llamado de urgencia, pero ya no había posibilidades de reanimación. Su muerte fue constatada en la misma vivienda, ante la conmoción de familiares y vecinos.

Desde la Justicia indicaron que, en principio, no se observaron signos de intervención delictiva ni de terceros. Sin embargo, para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente, intervino la UFI de Delitos Especiales, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes. Se espera que los peritajes permitan determinar si la electrocución se produjo por una falla en las instalaciones eléctricas, un cable sin aislamiento o alguna otra circunstancia accidental.