Este domingo 3 de diciembre, alrededor de las 06:00 horas, un hombre de 36 años fue hallado en estado crítico en Ruta 319, entre las calles Dominguito y Las Higueritas, Media Agua, departamento Sarmiento. Por este motivo, alguien llamó al 911 y una ambulancia acudió al lugar para atenderlo, pero lamentablemente murió en el Hospital Venturas Lloveras. De acuerdo a la Policía de San Juan, testigos del lugar aseguran que una camioneta habría chocado a la bicicleta. Vecinos de la zona están conmovidos por la tragedia.

Según los informes judiciales, fue encontrado en la vía pública después de que un ciudadano que pasaba por el lugar y realizara un llamado al 911, alertando sobre un siniestro en la Ruta 319, entre las calles Dominguito y Las Higueritas, Media Agua. Tanto el personal policial como la ambulancia llegaron al lugar en conjunto, encontrando al hombre en estado crítico, por lo que fue trasladado de inmediato al hospital. A pesar de los esfuerzos del personal médico, el fallecimiento fue constatado a las 05:45 hs por una profesional médica. El hombre fue identificado por su pareja como Alvarez Lucas.

Las primeras investigaciones indican que el hombre se desplazaba en bicicleta por la Ruta 319 de oeste a este, y hasta el momento no se han encontrado indicios de intervención de terceros, ya que no se observan puntos de impacto, huellas de arrastre ni de frenada en el lugar del accidente, y la bicicleta en la que circulaba no presenta daños. A pesar de ello, se han desplegado medidas de rigor para esclarecer el hecho, incluyendo el levantamiento del cadáver para una autopsia posterior.

No obstante, desde la Policía de San Juan comunicaron que, por comentarios de vecinos de la zona, una camioneta habría atropellado al hombre y se habría dado a la fuga, desconociendo detalles de la misma.