Este miércoles 17 de septiembre, el dólar mayorista tocó los $1.474,50, alcanzando el techo de la banda cambiaria. Tras la suba, el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó un mensaje en su cuenta de X: "Gracias a todos los que salieron de sus cuevas estas últimas semanas porque hacen más revelador aún lo que están intentando. No tengo dudas que la gente tomará nota y actuará en consecuencia".

El techo de la banda, que se actualiza diariamente a un ritmo del 1% mensual desde la salida del cepo, estaba fijado este miércoles en $1.474,4. La divisa comenzó la jornada en $1.469 y pasó el mediodía cuando tocó los $1.474,5, aunque cerró finalmente en $1.474. Según el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si el dólar supera este valor, el Banco Central puede intervenir vendiendo reservas.

Fuentes del mercado indicaron que el BCRA habría ofrecido unos US$ 507 millones para defender la banda y que se especula la venta de aproximadamente US$ 30 millones. La intervención, real o supuesta, generó caídas en los precios de los bonos en dólares de hasta 2,7%.

El dólar minorista cerró a $1.485, el MEP a $1.482 y el CCL a $1.494. Además, el contrato de septiembre de dólar futuro operó a $1.473 con una tasa negativa del 5,7%, un indicio de la acción oficial para moderar expectativas.

Por la mayor demanda, el Gobierno implementó restricciones para sociedades de bolsa, impidiéndoles comprar dólar financiero si mantienen carteras de empresas financiadas con pesos a través de cauciones.

Caputo adoptó un perfil activo en redes y respondió consultas sobre el dólar, el techo de la banda y los vencimientos de deuda del Gobierno hasta diciembre. Aseguró que “el Tesoro no compra más dólares” pero que se están buscando alternativas para cumplir con los compromisos financieros.

El director del BCRA, Federico Furiase, confirmó que el organismo dispone de US$ 22.000 millones para intervenir en caso de que el mercado testeé el techo de la banda cambiaria.