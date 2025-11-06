Lourdes Fernández denunciará a su ex por violencia de género

Lourdes Fernández habría tomado una "drástica decisión" y decidió presentarse como querellante en la causa que investiga a su expareja, Leandro García Gómez. Esta decisión se produce a pocas semanas de la detención de García Gómez.

El abogado de la familia de la integrante de Bandana, Yamil Castro Bianchi, confirmó la determinación en el programa DDM. La artista habría dado su "visto bueno" para tomar un rol activo en el proceso judicial. El letrado le sugirió presentarse en la causa para no tener que "esperar a que las cosas pasen y después enterarse por la prensa". El escrito de presentación se estaría concretando pronto, posiblemente "si no es hoy, mañana estaremos presentando el escrito", indicó el representante.

La causa que se sigue contra Leandro García Gómez investiga los delitos de lesiones, violencia de género y privación ilegítima de la libertad. El juez Diego Slupsky dictó previamente la prisión preventiva contra el hombre, quien además habría sido embargado por una cifra millonaria.

La postura actual de la cantante contrasta con su actitud inmediata posterior a los hechos, cuando se encargó de defender a su ex. El abogado Castro Bianchi expresó que se siente contento porque ahora escucha a Lourdes "bien, con ganas". Anteriormente, su respuesta sobre su estado era: “está viva y con eso me conformo”.

Respecto a las personas que realizaron la denuncia cuando ella estuvo desaparecida, la cantante reconoció que lo hecho por su madre “es acorde a lo que uno espera”. El abogado señaló que, ahora que ve lo ocurrido desde otra óptica, la artista dejó de considerar a su madre y a Lissa Vera (compañera de Bandana) como "el enemigo", ya que "fue muy confuso todo lo sucedido esa noche".

Castro Bianchi también aclaró que Lourdes Fernández no volvió a tener contacto con Leandro García Gómez. El abogado relató que le dijo a la artista: "lo bueno es que este hdp no te va a poder manipular más estando en donde está", y ella "lo asintió". Ella le reveló algunos pormenores que, según el letrado, seguramente volcará en la causa. La cantante confirmó que un mensaje que el abogado recibió cuando ella estaba desaparecida no fue enviado por ella, sino por su pareja.

Finalmente, el letrado abordó la necesidad de asistencia continua. Aseguró que la madre de Lourdes no buscaba una internación, sino una asistencia continua que podría ser ir a terapia. La artista aceptó comenzar un tratamiento, ya que “toda esta cuestión postraumática merece ser abordada”. Aunque la Justicia de Familia le puso determinados recursos a disposición, Lourdes optará por recursos particulares y ya tenía el contacto con los profesionales nuevos.