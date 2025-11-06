Ivana Figueiras fue comparada con la China Suárez luego de que Chechu Bonelli hablara en profundidad sobre el dolor que sintió tras la separación de Darío Cvitanich. Cvitanich, un exfutbolista que jugó en Boca, remarcó que las historias de pareja no se superpusieron, aunque Bonelli admitió que las fechas a ella no le cierran.

Debido a esta situación, hay un comentario que se repite en los posteos e historias de Instagram de Figueiras. La modelo decidió compartirlo, señalando que le causa gracia y no la enoja.

El mensaje que recibió Ivana Figueiras de una usuaria fue: “La Tatiana cool”. Figueiras recogió el guante y contestó al mensaje con un emoji de una carita llorando de risa, preguntando: “Todavía no entiendo si es un insulto o un halago”.

El término ‘Tatiana’ fue popularizado por Martín Cirio cuando se refirió así a la China Suárez. Desde ese momento, se usa para hacer referencia a mujeres que tienen cierta debilidad por involucrarse con hombres casados. En el caso de Suárez, se involucró en las relaciones de Nicolás Cabré y Eugenia Tobal, luego entre Benjamín Vicuña y Pampita, y más tarde entre Wanda Nara y Mauro Icardi.