Multiverso K-pop: el evento gratuito que reunirá a los fans de la cultura coreana

El sábado 8 de noviembre, el Centro Cultural Conte Grand albergará una jornada gratuita dedicada a la cultura coreana, con feria de emprendedores, competencias de baile, shows de cosplay y talleres.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas

San Juan se prepara para vivir una jornada dedicada íntegramente al K-pop con la primera edición de "Multiverso K-pop", un evento que se realizará el próximo sábado 8 de noviembre en el Centro Cultural Conte Grand. De 15:00 a 20:30 horas, con entrada libre y gratuita, los fanáticos de la cultura coreana podrán disfrutar de múltiples actividades en un mismo espacio.

La propuesta incluirá una feria con 40 emprendedores especializados en productos temáticos de K-pop y cultura kawaii, donde los asistentes podrán adquirir artículos exclusivos. Como actividades centrales se desarrollarán concursos de baile y canto en las categorías solista y grupal, una "random dance" donde los participantes demostrarán su conocimiento de coreografías, y juegos temáticos como el "Moon Run SeokJin".

Uno de los momentos más esperados será la presentación de cosplayers que personificarán a "Rumi" y los "Saja Boys", los populares personajes de la película viral "Las Guerreras K-pop". El evento también contará con un workshop a cargo de Dysty, donde se compartirán técnicas de maquillaje y estética inspiradas en el mundo del K-pop.

Cronograma de actividades:

  • 15:00 - Apertura de puertas y feria de emprendedores

  • 15:30 - Trivia K-pop (prueba de conocimiento sobre artistas y canciones)

  • 15:50 - Juego Moon Run SeokJin (actividad lúdica grupal)

  • 16:00 - Batalla de baile Stray Kids (competencia de pasos característicos)

  • 16:30 - Random Dance (improvisación coreográfica al ritmo de canciones aleatorias)

  • 17:00 - Concurso K-pop solista (exhibiciones individuales)

  • 18:00 - Workshop Dysty (técnicas de belleza K-pop)

  • 19:00 - Show de Rumi (presentación especial)

  • 19:10 - Show Saja Boys (actuación del grupo masculino)

  • 19:15 - Concurso K-pop grupal (presentaciones en equipo)

  • 20:10 - Entrega de premios y cierre del evento

Multiverso K-pop se presenta como una oportunidad única para que la comunidad local de amantes de la cultura coreana se reúna, comparta sus intereses y disfrute de una programación especialmente diseñada para todos los gustos dentro de este género que sigue ganando adeptos en la provincia.

