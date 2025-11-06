Cultura y Espectáculos > En El Trece
Marcelo Tinelli plantó a Moria Casán como invitado a su programa
POR REDACCIÓN
A menos de una semana de su regreso a la pantalla chica, Moria Casán se alista para el debut de La mañana con Moria, el nuevo magazine matutino de El Trece, que marcará su vuelta al rol de conductora en televisión abierta.
A pesar de que el ciclo promete una propuesta descontracturada con el estilo inconfundible de "La One", los planes iniciales se vieron alterados por una noticia inesperada. La periodista Julieta Navarro reveló en Ya fue Todo (el streaming de Jotax) que la figura que estaba confirmada como primer invitado decidió bajarse a último momento.
Se trata de Marcelo Tinelli, quien, según Navarro, estaba "apalabrado, cerrado y confirmado" para acompañar a Moria en su debut por El Trece. El conductor optó por no participar del programa debido al complejo panorama personal y profesional que atraviesa.
La decisión se habría tomado en medio de conflictos que atraviesa el empresario. Se mencionan deudas millonarias y amenazas que recibió su hija Juana como motivos que dejaron al descubierto las tensiones internas del clan Tinelli. Por esta razón, Tinelli "optó por mantenerse alejado de las cámaras".