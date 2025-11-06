“Llorando, solo": el terrible momento que vive Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli atraviesa su "peor momento". Esta situación se debe a la crisis económica, el enfrentamiento con empresarios y el distanciamiento de sus hijos menores, Juana y Francisco. Actualmente, solo Mica y Cande están a su lado (dejando de lado a Lolo por su edad).

En medio de este complejo panorama, Tinelli suspendió su viaje a la Argentina, el cual estaba previsto para el martes por la tarde. El conductor iba a conducir Estamos de paso ( Carnaval Stream ) a las 20:00 horas, pero suspendió todo a último momento.

El periodista uruguayo Gustavo Descalzi, quien tiene contacto permanente con el conductor, informó sobre lo ocurrido. Descalzi relató que Tinelli llegó hasta el aeropuerto, se quedó unos minutos hablando por teléfono (a unos 50 metros de su vista), y optó por volverse a la chacra.

El conductor pasó una "noche muy dramática". Según Descalzi, Tinelli estuvo "Llorando, solo, sin sus afectos, sin su familia, hablando por teléfono con distintas personas".

Ante la soledad que atraviesa el conductor, Descalzi se preguntó sobre la ausencia de aquellos que se beneficiaron de él: "¿Dónde están los amigos del campeón? ¿Dónde están aquellos que se enriquecieron con Marcelo Tinelli? Los que se sacaban la foto, los que compraron autos, yates, gracias al laburo que les dio este tipo".