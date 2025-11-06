"Diálogos": BBC y GON Trío se unen en un concierto de jazz en el Chalet Cantoni

El próximo viernes 7 de noviembre a las 21 horas, el Chalet Cantoni será escenario de "Diálogos", un concierto que reunirá a las agrupaciones BBC y GON Trío en una propuesta musical que explora nuevas sonoridades dentro del jazz. El encuentro busca presentar un repertorio donde ambas formaciones construyan una identidad propia a través de la improvisación y la creatividad.

Las entradas anticipadas están disponibles al precio de $8.000 hasta el 5 de noviembre, mediante reserva al WhatsApp +54 9 264 467 8737. El día del evento, el acceso tendrá un valor de $10.000, sujeto a la capacidad limitada del recinto. La velada se presenta como una oportunidad para disfrutar de una noche de jazz contemporáneo en un espacio emblemático de la cultura local.