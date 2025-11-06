Publicidad
Publicidad

Cultura y Espectáculos > Agenda cultural

"Diálogos": BBC y GON Trío se unen en un concierto de jazz en el Chalet Cantoni

Dos agrupaciones de jazz, BBC y GON Trío, se reunirán en el escenario del Chalet Cantoni para presentar "Diálogos", un concierto que explora nuevas sonoridades y la búsqueda de una identidad musical propia. 

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Jazz con identidad propia. FOTO: Gentileza

El próximo viernes 7 de noviembre a las 21 horas, el Chalet Cantoni será escenario de "Diálogos", un concierto que reunirá a las agrupaciones BBC y GON Trío en una propuesta musical que explora nuevas sonoridades dentro del jazz. El encuentro busca presentar un repertorio donde ambas formaciones construyan una identidad propia a través de la improvisación y la creatividad.

Las entradas anticipadas están disponibles al precio de $8.000 hasta el 5 de noviembre, mediante reserva al WhatsApp +54 9 264 467 8737. El día del evento, el acceso tendrá un valor de $10.000, sujeto a la capacidad limitada del recinto. La velada se presenta como una oportunidad para disfrutar de una noche de jazz contemporáneo en un espacio emblemático de la cultura local.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS