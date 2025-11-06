Independiente Rivadavia hizo historia: ganó la Copa Argentina en una final de infarto

En una noche histórica para el fútbol argentino, el Club Atlético Independiente Rivadavia se coronó campeón de la Copa Argentina 2025 tras vencer en una final electrizante a Argentinos Juniors por 5-3 en los tiros desde el punto penal, luego de un empate 2-2 en los 90 minutos reglamentarios.

El Estadio Monumental de Alta Córdoba fue testigo de un partido que quedará grabado en la memoria de todos los aficionados. Con cuatro goles, cuatro expulsiones y un sinfín de emociones, la final cumplió con todas las expectativas y entregó una dosis pura de drama futbolístico.

Una "Lepra" que salió mordiendo

Dirigidos por Alfredo Berti, los mendocinos salieron con hambre de gloria y no tardaron en adelantarse en el marcador. A los 8 minutos, un error del experimentado arquero Sergio "Chiquito" Romero fue capitalizado por Álex Arce, quien con un testarazo certero puso el 1-0. La figura de Sebastián Villa comenzó a hacerse notar, generando peligro constante por las bandas y manteniendo bajo presión a la defensa del "Bicho".

La primera mitad terminó con un giro dramático: a los 41 minutos, el volante Franco Amarfil recibió su segunda tarjeta amarilla, dejando a Independiente Rivadavia con diez hombres.

El complemento: una batalla épica

Con un jugador de ventaja, Argentinos Juniors salió al segundo tiempo con todo, pero fue la "Lepra" quien contraatacó. A los 62 minutos, Matías Fernández recibió un pase de Villa, eludió a un defensor y firmó un golazo para el 2-0, desatando la locura en el sector mendocino.

Sin embargo, el partido estaba lejos de terminar. El "Bicho" reaccionó de inmediato, y Alan Lescano descontó apenas un minuto después (2-1). La presión de Argentinos era incesante, y el partido dio otro vuelco cuando, a los 91 minutos, Alejo Osella recibió la segunda amarilla, dejando a Independiente Rivadavia con apenas nueve jugadores en la cancha.

En el minuto 97, en una de las últimas jugadas del partido, Erik Godoy, quien había ingresado en el tiempo adicional, logró el empate definitivo (2-2) tras una desesperada defensa mendocina, forzando la definición desde los doce pasos.

Penales y héroes

La tanda de penales estuvo cargada de una tensión insoportable. La primera serie fue anulada por adelantamiento del arquero, añadiendo otro capítulo de drama. En la repetición, Gonzalo Marinelli, quien había ingresado en los minutos finales por la lesión de Ezequiel Centurión, se vistió de héroe al detener el remate de Tomás Molina.

Con la presión al máximo, los cinco ejecutantes de la "Lepra" (Luciano Gómez, Iván Villalba, Kevin Retamar, Sheyko Studer y Sebastián Villa) convirtieron todos sus penales. Fue el colombiano Villa quien, con frialdad, anotó el penal definitivo frente a Romero, desatando la celebración del título.

Un título histórico y el sueño de la Libertadores

Este triunfo no solo le da a Independiente Rivadavia su primera Copa Argentina, sino que también le otorga un pasaje histórico a la Copa Libertadores 2026, torneo que disputará por primera vez en sus 118 años de vida. De esta manera, se convierte en el tercer equipo argentino clasificado para la máxima competencia continental, junto a Platense y Rosario Central.

Para Alfredo Berti y su equipo, esta noche en Córdoba representa la consagración de un proyecto y un logro inmortal que quedará grabado con letras de oro en la historia del club mendocino. Una final de película, con un final de ensueño para la "Lepra".